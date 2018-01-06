Dolandırıcılıktan Hapis Yatan Şeranoğlu'ndan Bitcoin Dolandırıcılığı Uyarısı

20 sene önce İzmir'de bir Titan Saadet Zinciri kurarak, bir çok kişiye mağduriyet yaşatan ve bunun sonucunda 10 sene hapis cezasına çarptırılan Kenan Şeranoğlu'ndan Kripto paraların başında gelen Bitcoin'le yapılabilecek dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarı geldi.

Kripto paralardan biri olan Bitcoin'de görülen dalgalanmalar, dolandırıcılık yöntemlerini çoğaltmaya başladı. Şeranoğlu, Bitcoin ile yapılan dolandırıcılık yöntemlerine dikkatleri çekerek, bazı sitelerin, banka faizlerinde olduğu gibi, Bitcoin'lerin siteye yatırılması durumunda, belirli periyotlar çerçevesinde yatırım yapılan paranın katlanarak artacağını söylediğini belirtti.

Bitcoin'le Alakalı Dolandırıcılıklara Dikkat Edin

İstanbul'da sanal para birimi Bitcoin vurgunu yaparak, bir çok kişiyi mağdur eden şirketler olduğunu ifade eden Şeranoğlu, söz konusu alandaki dolandırıcılık yöntemlerinin birinin, kullanıcılara sanal para birimi pazarlarında alım satım işlemlerini gerçekleştirmeye yarayan özel bir yazılımı indirmek adına e-posta kullanarak davetiye göndermek olduğunu dile getirdi.

Kullanıcıların bahsi geçen bağlantıya tıklamaları üzerine, farklı web sitelere yönlendirildiğini söyleyen Şeranoğlu, dolandırıcıların bu yöntemle, kullanıcıların daha çok para yatırmalarını ve kendilerine ait ticari hesaplara para göndermelerini umduklarını işaret etti. Bu yönteme kurban giden kişilerin, paralarını geri almasının garantisi bulunmadığını kaydeden Şeranoğlu, söz konusu yöntemin kumarhane yöntemine benzediğine dikkatleri çekti.

Kimsenin Bitcoin alarak, yüksek faiz vermeyeceğini savunan Şeranoğlu, insanların aldatılmasından dolayı üzüntü duyduğunu aktardı.

Kenan Şeranoğlu Kimdir?

Lüks düşkünlüğüyle tanınan ve sürekli lüks marka otomobillerle gece klüplerinde boy gösteren Şeranoğlu'nun bir zamanlar kurmuş olduğu titan saadet zinciriyle, aralarında Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti. Şeranoğlu ve babası toplam 5.5 aylık süre zarfında, o dönemlerin parasıyla 4.4 trilyon lira dolandırıcılık yapmak suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmışlardı.