Türkiye'nin İlk Sondaj Gemisi Basına Tanıtıldı

Kocaeli'nde bulunan Dilovası açıklarına yanaşan, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi niteliğini taşıyan geminin basına tanıtımı yapıldı. Yapımı Güney Kore tarafından gerçekleştirilen, Norveç'ten alınan ve toplam uzunluğu 229 metre olan geminin, 51 bin 200 groston ağırlığa sahip olduğu biliniyor. İki adet futbol sahasından daha büyük olan geminin, ayrıca üç bin metre deniz derinliğinde toplam 9 bin metre sondaj gerçekleştirebilme potansiyeline sahip olduğu da biliniyor.

Dünyada 10 Ülkenin Sahip Olduğu Kabiliyet

Dünya genelindeki en üst klasmanda bulunan gemilerden biri olan nitelendirilen gemi hakkında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Genel Müdürü koltuğunda oturan Melih Han Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin açıklamasında, derin denizlerde sondaj gerçekleştirebilmenin dünya genelinde sadece on ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet olduğundan bahsederek, Türkiye'nin de bu ülkeler arasına katılım gösterdiğini dile getirdi.

Güney Kore'de bundan 6 sene önce inşası gerçekleştirilen gemi hakkında detayları paylaşan Bilgin, denizde yapılan arama çalışmalarında petrol bulunması ihtimalinin, karada yapılan çalışmalardan fazla olduğunu dile getirerek, şu anki sismik çalışmaların, Barbaros Hayrettin Paşa adı altındaki gemiyle yapıldığını ifade etti.

Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen sismik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bilgin, verilerin toplanmasından sonra işlenerek, değerlendirileceğinin altını çizdii. Derin deniz sondajları konusunda en önemli ayrıntının maliyet olduğundan bahseden Bilgin, maliyetin ilk parametresinin ise zaman olduğuna vurgu yaptı.

İlk Kuyu 2018 Ortasında Açılacak

TPOA Genel Müdürü Bilgin, geminin zaman bakımından, bir kuyuda yapılan sondaj işlemlerinin bitme sürecini yüzde 30 ila yüzde 35 arasında kısaltabildiğini söyleyerek, geminin verilerinin anlık bir şekilde GSP vasıtasıyla izlenebildiğini, zor hava şartlarına rağmen geminin sabit bir konumda kalabildiğini ve ilk kuyunun ise 2018 senesinin ilk yarısında açılma ihtimalinin bulunduğunu sözlerine ekledi.