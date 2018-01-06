20 Milyonu Aşkın Yabancıya e-Vize Verildi!
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20 Milyonu Aşkın Yabancıya e-Vize Verildi!


20 Milyonu Aşkın Yabancıya e-Vize Verildi!
20 Milyonu Aşkın Yabancıya e-Vize Verildi! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-06 Saat: 16:18:34
Anasayfa Eko Gündem 20 Milyonu Aşkın Yabancıya e-Vize Verildi!

2013 senesinde başlatılan e-Vize uygulaması kapsamında, 2018 senesinin ilk gününe kadar toplam 20 milyon 485 bin 631 yabancıya vize verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan elde edilen bilgiler doğrultusunda, sınır kapılarında uygulaması yapılan bandrol vizesi yerini 17 Nisan 2013 tarihinden sonra elektronik vizeye bırakmıştı. e-Vize'nin faaliyete geçmesinden itibaren, 2018 senesinin ilk gününe kadar toplam 23 milyonu aşkın yabancı turistin başvuru gerçekleştirdiği bildirildi. Söz konusu başvuruların 20 milyondan fazlasının e-Vize'ye dönüştürülüğü ifade edilirken, e-Vize'ye dönüştürme oranının ise yüzde 88.09 olduğu belirtildi.

Alınan veriler doğrultusunda yaz aylarında artış gösterdiği bilinen vize alımlarında, günlük bazda yaklaşık 15 ila 17 bin e-Vize verildiği ifade edilirken, bahsi geçen bu dönemler içerisinde en çok e-Vize verilen dönem olarak ise 46 bin 747 ile 13 Temmuz 2015 tarihi işaret edildi.

En Çok e-Vize Düzenlenen Ülke İngiltere

Yine aynı dönemler baz alındığında en fazla vize düzenlenmiş ülke olarak 5.8 milyon ile İngiltere gösterilirken, İngiltere'yi ortalama 2.6 milyon e-Vize seviyesiyle Irak'ın izlediği, Irak'ı ise 2.1 milyon e-Vize sayısıyla Suudi Arabistan ve Polonya'nın, 856 bin e-Vize sayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin, 734 bin e-Vize sayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nin, 662 bin e-Vize sayısıyla Norveç'in, 621 bin e-Vize sayısıyla ise Kuveyt'in takip ettiği belirtildi. 

Bahsi geçen dönemlerde e-Vize çerçevesinde toplanmış olan vize harcının 457 milyon doları aşkın olduğu ifade edilirken, söz konusu rakamın 2017 senesinde 101 milyon 776 bin 885 dolar olarak gerçekleştiği dile getirildi. 

e-Vize Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Sadece turizm amacıyla ve iş seyahatleri adına kullanılabilen e-Vize başvuruları bireysel olarak, aile olarak en az iki kişi, en çok 10 kişi olmak kaydıyla ve grup olarak en düşük 10 kişi, en çok 300 kişi olmak kaydıyla gerçekleştirilebiliyor. e-vize başvurularının gerçekleştirildiği Dışişleri Bakanlığı'na ait site üzerinde ise 9 ayrı dilde vatandaşlara hizmet veriliyor. Vize başvurusu gerçekleştirecek olan bireyler, Turizm ve iş seyahati amacıyla Türkiye vizesi edinebiliyor. 

Türkiye e-vize yabancı turist Dışişleri Bakanlığı
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