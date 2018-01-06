20 Milyonu Aşkın Yabancıya e-Vize Verildi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan elde edilen bilgiler doğrultusunda, sınır kapılarında uygulaması yapılan bandrol vizesi yerini 17 Nisan 2013 tarihinden sonra elektronik vizeye bırakmıştı. e-Vize'nin faaliyete geçmesinden itibaren, 2018 senesinin ilk gününe kadar toplam 23 milyonu aşkın yabancı turistin başvuru gerçekleştirdiği bildirildi. Söz konusu başvuruların 20 milyondan fazlasının e-Vize'ye dönüştürülüğü ifade edilirken, e-Vize'ye dönüştürme oranının ise yüzde 88.09 olduğu belirtildi.

Alınan veriler doğrultusunda yaz aylarında artış gösterdiği bilinen vize alımlarında, günlük bazda yaklaşık 15 ila 17 bin e-Vize verildiği ifade edilirken, bahsi geçen bu dönemler içerisinde en çok e-Vize verilen dönem olarak ise 46 bin 747 ile 13 Temmuz 2015 tarihi işaret edildi.

En Çok e-Vize Düzenlenen Ülke İngiltere

Yine aynı dönemler baz alındığında en fazla vize düzenlenmiş ülke olarak 5.8 milyon ile İngiltere gösterilirken, İngiltere'yi ortalama 2.6 milyon e-Vize seviyesiyle Irak'ın izlediği, Irak'ı ise 2.1 milyon e-Vize sayısıyla Suudi Arabistan ve Polonya'nın, 856 bin e-Vize sayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin, 734 bin e-Vize sayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nin, 662 bin e-Vize sayısıyla Norveç'in, 621 bin e-Vize sayısıyla ise Kuveyt'in takip ettiği belirtildi.

Bahsi geçen dönemlerde e-Vize çerçevesinde toplanmış olan vize harcının 457 milyon doları aşkın olduğu ifade edilirken, söz konusu rakamın 2017 senesinde 101 milyon 776 bin 885 dolar olarak gerçekleştiği dile getirildi.

e-Vize Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Sadece turizm amacıyla ve iş seyahatleri adına kullanılabilen e-Vize başvuruları bireysel olarak, aile olarak en az iki kişi, en çok 10 kişi olmak kaydıyla ve grup olarak en düşük 10 kişi, en çok 300 kişi olmak kaydıyla gerçekleştirilebiliyor. e-vize başvurularının gerçekleştirildiği Dışişleri Bakanlığı'na ait site üzerinde ise 9 ayrı dilde vatandaşlara hizmet veriliyor. Vize başvurusu gerçekleştirecek olan bireyler, Turizm ve iş seyahati amacıyla Türkiye vizesi edinebiliyor.