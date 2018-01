Türkiye Fransa'dan Et İthal Etmeye Hazırlanıyor!

Türkiye, Fransa'dan et ithalatı yapmak için hazırlanıyor. Dün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la beraber ortak basın toplantısında konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'dan et ithal edileceğini açıkladı.

Sınırlamalar Kaldırıldı

Hastalıktan dolayı Fransa'dan canlı hayvan ithal edilmesine getirilen sınırlanın sonlandırıldığına vurgu yapan Erdoğan, benzer bir yaklaşımı Türkiye'den kiraz alımı gerçekleştiren Fransa'nında göstereceğini düşündüğünü belirterek, sorunların çözüleceği ihtimali olduğunu dile getirdi.

Macron ise konu hakkında yaptığı açıklamada, sığır eti konusunda önemli mesafelerin aşıldığına dikkatleri çekerek, 5 bin 700 ton etin ihracata açıldığını ve bunun önemli bir konu olduğunu vurguladı. Tavuk eti, kanatlı hayvan ve meyveler konusunda da ilerleme gerçekleştirmek istediklerinin altını çizen Macrn, Türkiye'ye 5 bin 700 tonluk et satışı yaptıklarını, bu durumun ise ülkede bulunan sığır yetiştiricileri açısından güzel bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Ülkelerle İkili İlişkilerde Et Diplomasisi

Son dönemlerde sık sık tartışma konusu haline gelen et ithalatı dış ilişkiler konusunda önemli bir rol oynuyor. İlk olarak yaşanan uçak krizinden sonra Rusya'yla gerçekleştirilen normalleşme görüşmelerinde ortaya atılan ve domates ihracatının önündeki engelleri kaldırabilmek adına pazarlık unsuru biçiminde kullanıldığı ifade edilerek eleştirilen et ithalatı, bu olayların ardından yaşanan gelişmeler sonucunda et diplomasisi halini aldı.

ESK'nın senenin ilk beş aylık dönemi içerisinde 152 bin baş sığır ve 51 bin ton karkas et ithal etmeyi planladığı bildirilmiş, bu doğrultuda ESK ülkelerle ikili ilişkilerdeki tarım ürünlerinin ağırlığını artırmıştı. Öte yandan bu kapsamda ise Fransa haricinde Rusya, Sırbistan, Sudan ve Tunus ile de tarım alanında görüşmeler gerçekleştirilmişti.