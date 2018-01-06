Ovacık'a İş Adamları Tarafından Üretim Desteği

Mersin'e gelerek görüşmeler yapan Tunceli'ye bağlı Ovacık ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, ilçe genelinde hayvancılığın geliştirilebilmesi, marka süt ve süt ürünlerinin üretimlerinin yapılabilmesi, güneş enerjisi kullanılarak elektrik üretilebilmesi adına danışmanlık alabilmek için iş dünyasıyla bir araya geldi.

Bir dizi etkinlik görüşmeleri gerçekleştirmek için Mersin'in yolunu tutan Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan iş adamı Mustafa Güler'in ev sahipliğini gerçekleştirdiği iş adamları ve akademisyenlerle bir araya gelerek görüşme sağladı.

Toplantıya katılım gösteren iş adamları, süt ve süt ürünleri ile güneş enerjisi santrallerine yatırım konularında Ovacık Belediyesi'ne danışmanlık hizmeti sağlamaya talip oldu.

İnsanlar Arayış İçinde

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Maçoğlu, sağlıklı gıda bulamayan insanların arayış içerisine girdiğini dile getirerek, Ovacık ilçesinde, geçmiş dönemlerde günlük bazda 10 tonluk süt işlemesi gerçekleştirilebilecek bir mandıranın yapılmış olduğunu fakat bu mandıranın günümüz şartlarında çalışmadığını dile getirdi.

Meselenin hayvancılık alanında altyapı çalışmasının bulunmaması olduğuna değinen Maçoğlu, hayvancılığın çökmüş bir hal içerisinde olduğuna değinerek, bunu alevlendirebilmek adına çalışmalar gerçekleştirdiklerinden bahsetti. Sağlıklı gıda arayışına giren insanlar olduğunun altını çizen Maçoğlu, gereken adımları attıklarını ve yapılması planlanan projeleri başarabilecek olduklarına inandıklarını ifade etti.

Söz konusu problemin sadece kendilerine ait olmadığını savunan Maçoğlu, bütün insanların aynı dertten muzdarip olduklarını vurgulayarak, bir yerden başlanması gerektiğini dile getirdi. Özgür üretimi, bireysel üretimi ve köylü üretimi geliştirmelerinin gerekliliğine değinen Maçoğlu, Ovacık'ın bunu tek başına yapabileceğinin, ihtiyaçları kendi başlarına karşılayabileceklerinin söylenemeyeceğini vurguladı.

Herkes İhtiyacına Göre Çalışmalı

Ülke genelinde tüm toprak parçalarında, herkesin ihtiyacı doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmesi gerektiğinden bahseden Maçoğlu, 4 ila 5 ilçeyle ilişki kurmaya başladıklarını söyledi. Öte yandan Maçoğlu, çalışmalar hakkında tartışmalar yaptıklarını işaret ederek, çok sayıda alan kapsamında farkındalık yaratılmaya başlandığını ve bu farkındalığın içerisinde kendilerininde bir parça olduğunu sözlerine ekledi.