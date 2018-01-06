2017'de Tüm Zamanların İhracat Şampiyonu 6 Sektör!

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ülke genelinde yapılan ihracatlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 2017 senesinde gerçekleştirilen ihracatlarda 6 sektör genelinde tüm zamanların rekor seviyesine ulaşıldığını kaydeden Büyükekşi, bu sektörleri otomotiv, makine, mücevher, savunma, meyve ve sebze ile süs bitkileri olarak açıkladı.

6 Sektör İhracat Şampiyonu

TİM tarafından gerçekleştirilen açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen TİM Başkanı Büyükekşi, 2017 senesinde ihracat alanında her ay artış gözlemlendiğini söyleyerek, 12 aylık dönemin 8 ayında ihracatta gerçekleşen artışın çift haneye ulaştığını dile getirdi. Bu gururun ihracatçıların olduğunu işaret eden Büyükekşi, 2017 senesinde 6 sektörün tüm zamanların rekorunu kırdığına değindi.

2000 senesinde 2.4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildiğini anımsatan Büyükekşi, bahsi geçen rakamın geçtiğimiz senede 28.5 milyar doları gördüğünü belirtti. Aynı dönemler baz alındığında makine sektöründeki ihracatın ise 6.1 milyar dolarla zirveye oturduğundan bahseden Büyükekşi, mücevher sektörünün ihracatının 3.3 milyar doları bulduğunu, savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 1.7 milyar dolar olduğunu, meyve ve sebze mamulleri sektöründeki ihracatın 1.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve ayrıca süs bitkileri sektöründe ise ihracat rakamının 85 milyona ulaştığını söyledi.

İhracat Yapılan Ülke Sıralaması Değişti

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülke baz alındığında, bu ülkelerin değişim göstermediğini dile getiren Büyükekşi, ülkeler değişmese de ülke sıralarında değişiklik gözlemlendiğini vurguladı. Geçtiğimiz sene otomotiv sektöründeki ihracat sırasında 5'inci sırada konumlanan Amerika Birleşik Devletleri'nin 4'üncü sıraya çıktığını söyleyen Büyükekşi, ilk 20 sıralamada en çok ihracat artışını ise Rusya'nın yakaladığını dile getirdi.

Öte yandan ihracat birim fiyatları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, geçici veriler doğrultusunda 2017 senesinde ihracatın birim fiyatının 1.36 dolar seviyesinde olduğunu söyleyerek, bu rakamın yeterli olmadığının altını çizdi.