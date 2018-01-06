Denetimlerin Elektronik Ortamda Yapılması İçin Çipli Sistem Geliyor!
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Denetimlerin Elektronik Ortamda Yapılması İçin Çipli Sistem Geliyor!


Denetimlerin Elektronik Ortamda Yapılması İçin Çipli Sistem Geliyor!
Denetimlerin Elektronik Ortamda Yapılması İçin Çipli Sistem Geliyor! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-06 Saat: 18:07:36
Anasayfa Emlak Denetimlerin Elektronik Ortamda Yapılması İçin Çipli Sistem Geliyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı binalarda kullanılan betonların elektronik ortamda denetiminin yapılabilmesi adına işbirliği protokolü imzaladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nca inşaat alanlarında kullanılan betonların denetimlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi için işbirliği protokolüne imzalar atıldı. 3 il genelinde pilot uygulama olarak hizmet veren çipli beton sistemi, bu şekilde 81 il genelinde yaygınlaştırılacak.

Kalitesiz Beton Kullanımına Engel Olunacak

Sistemin yaygınlaşmasıyla beraber, kalitesiz beton kullanımının önüne geçilmesi planlanırken, söz konusu sistem sadece kamu binalarına özel olarak değil, bütün özel sektör inşaatlarında da devreye alınacak. YDS çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte çip sistemine geçişle beraber inşaat alanlarında kullanılacak betonlara yönelik bütün bilgilere erişim imkanı da bulunacak.

Hükümet tüm bunlarla beraber, eş zamanlı olarak başka bir çalışma daha yapıyor. Bu kapsamda vatandaşlar ev satın almak istediklerinde e-devlet üzerinden, konuta ait ada parsel numarasının girişini yaparak, bütün bilgilere ulaşabilecek. Sistemde söz konusu evlerin yaşından başlayarak, inşaat halindeki fotoğraflarına kadar her türlü bilgiler yer alacak. 

Binaların Yapısı Kaliteli Zeminlerle Oluşturulacak

Yapılan işbirliğinin sonuçları hakkında değerlendirmeler gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk ise, bahsi geçen çalışmanın milli bir çalışma olduğunu dile getirdi. Afyonkarahisar'da yapılan uygulamanın neticesinde, tüm Türkiye genelinde uygulamayı yaygınlaştırma planları olduğundan bahseden Öztürk, bununla birlikte binaların yapılarının daha güven verici ve kaliteli zeminlerle oluşturulacağını ifade etti. 

Konu hakkında diğer bir değerlendirme ise Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'den geldi. Demir, beton konusunda inisiyatif kullanılarak, teknolojinin yoğun olduğu ortamlarda çok daha etkin denetimler gerçekleştirilmesinin önemine değindi. Demir, yapılan çalışmanın farkındalık oluşturacağının altını çizerek, gerçekleştirilen bu işbirliğinin, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinin başlangıcı olması dileğinde bulundu.

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