Tam 20 Milyon Çalışanın AGİ’sinde de Artış Oldu!
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Tam 20 Milyon Çalışanın AGİ’sinde de Artış Oldu!


Tam 20 Milyon Çalışanın AGİ’sinde de Artış Oldu!
Tam 20 Milyon Çalışanın AGİ’sinde de Artış Oldu! Seda Polat - Tarih: 2018-01-06 Saat: 19:28:00
Anasayfa Eko Gündem Tam 20 Milyon Çalışanın AGİ’sinde de Artış Oldu!

Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ hakkında, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Asgari ücrette yaşanan artışın ardından 2018 yılında en düşük Asgari Geçim İndirimi 152.2 olurken, en yüksek de 258.7’yi buldu.

Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ hakkında, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Asgari ücrette yaşanan artışın ardından 2018 yılında en düşük Asgari Geçim İndirimi 152.2 olurken, en yüksek de 258.7’yi buldu.

Yeni yılın ardından asgari ücretteki artış %14.2 oranında arttı. Bu artışla beraber tam 20 milyon çalışanın da asgari geçim indirimi arttı. Bu yaşanan artışla beraber en düşük düzeydeki AGİ 152.21 lira oldu. En yüksek AGİ ise 258.76 lira oldu. Bu açıklanan rakamlara göre, nafakasını ödemeyen kocanın çocuk indirimi kendisine verilen maaştan kesilecek. Anne-babasını kaybeden torun ve evlatlık için de indirimden yararlanılacak. Ayrıca bunun yanında ücretli doğum iznine ayrılan annenin ücretinden gelir vergisi kesildiğinde, bu indirimden yararlanamıyor.

İş Verene Bilgi Vermek Şart!

Ücretlilerin, iş verenlerine medeni durumlarını ve çocuk sayılarını bildirmeleri, bunun yanında eşinin iş ve gelir durumu da söylemeleri için 1 ay süre veriliyor. Asgari geçim indirimi oranını etkileyecek olan nitelikler, ücretlinin iş verene bildirmesinin ardından uygulanıyor.

Hükümet gelir vergisinin matrahında yaptığı değişiklik ile 5 milyon asgari ücretlinin gelirinin 1603 TL’nin altına düşmesini önleyecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Bakan Sarıeroğlu, asgari ücretin Aralık ayındaki haliyle, şimdiki halinin aynı olduğunu söyledi. Bakan bu sene yapılacak olan düzenlemenin de aynı şekilde olacağının altını çizdi.

Şimdiye kadar yapılan hedeflenen ve beklenen enflasyon üzerinden bir sistematik çıkararak zam yaptıklarını söyleyen Bakan Sarıeroğlu, mevcut enflasyon oranının 2 puan üzerinde olmuş olduğu bir asgari ücret seviyesi belirlediklerini belirtti.   

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