Enerji Verimliliğine Plan! Faturalar Değişiyor!
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Enerji Verimliliğine Plan! Faturalar Değişiyor!


Enerji Verimliliğine Plan! Faturalar Değişiyor!
Enerji Verimliliğine Plan! Faturalar Değişiyor! Seda Polat - Tarih: 2018-01-06 Saat: 19:57:15
Anasayfa Eko Gündem Enerji Verimliliğine Plan! Faturalar Değişiyor!

2033 yılına kadar toplamda 30,2 milyar dolarlık tasarruf sağlanması planlanıyor. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın dahilinde alınacak olan önlemlerle ciddi bir tasarruf sağlanması planlanıyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için tüketicilerin öncelikle bilinçlendirilmesi ve daha önce gerçekleştirdikleri tüketimleriyle kıyaslama yaparak enerji tasarrufu sağlamaları amaçlanacak.

2033 yılına kadar toplamda 30,2 milyar dolarlık tasarruf sağlanması planlanıyor. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın dahilinde alınacak olan önlemlerle ciddi bir tasarruf sağlanması planlanıyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için tüketicilerin öncelikle bilinçlendirilmesi ve daha önce gerçekleştirdikleri tüketimleriyle kıyaslama yaparak enerji tasarrufu sağlamaları amaçlanacak. Bu sebeple de doğalgaz ve elektrik faturalarına yeni detaylar eklenecek.

Hazırlanan söz konusu tasarruf planı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2017-2023 hedeflerinden derlendiği bilgilere göre, söz konusu dönemde enerji verimliliği sağlanmasına dair 55 faaliyet belirlendi. Bu söz konusu 55 faaliyetin etki ve uygulama süreleri değişiklik gösteriyor. Kimi etki ve uygulamalar bir yıl iken, kimileri de 40 yılı buluyor. Bu bahsedilen önlemlerin uygulanması ile birlikte Türkiye’nin her geçen gün artan enerji talebinin 2023 yılına kadar %14 azaltılması hedefleniyor.

Faturalarda Yeni Dönem!

Türkiye’de bu uygulama ile 15 yıl içinde toplamda 30,2 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlanması planlanıyor. Şayet planlar tutarsa ve her şey planlandığı gibi giderse 2,5 milyar dolarlık 3 bin megavat kapasiteli doğalgaz santralinin kurulmasına gerek kalmayacak.

Binalarda enerji verimliliğinin artırılması için halkın bilinçlendirilmesi yönünde kılavuz ve rehber dokümanlar hazırlanacak. Yeni binaların asgari enerji performans sınıfının C sınıfından B veya A sınıfına yükseltilebilmesi için yapılacak yatırımlar özendirilecek. Bu özendirmeden dolayı bina sahiplerine dolaylı veya doğrudan destek sağlanacak.

Oluşturulacak ortak bir format ile faturalarda tüketimle ilgili temel istatistiklere yer verilecek ve kullanım alışkanlıkları analiz edilerek uyarılar yapılacak.    

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