İstanbulkart’ta Yeni Dönem! Bedavaya Kart Doldurulacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulamaya adım attı. Metal ve plastik atıkları bu uygulama ile geri dönüşüme kazandırmak isteyen Belediye, şehrin farklı farklı noktalarına 100 mobil atık otomatı yerleştirme kararı aldı. Plastik, metal ve kağıt gibi yeniden ekonomiye kazandırılabilir atıkları işleyecek olan bu 100 otomat, atıkların geri dönüşüm değeri kadar bedeli şehiriçi ulaşımda ödeme aracı olarak kullanılan İstanbulkart’a kredi olarak yüklenebilecek.

Akıllı Mobil Atık Aktarma Otomatı adı verilen bu atık toplama sistemleri ile vatandaşlar, atıklarının geri dönüşümünden dolayı İstanbulkart kredisi kazanabilecek.

Atıklardan İstanbulkart’a!

Tüketiminin ardından yeniden ekonomiye katkı sağlayacak olan atıkları işleme alacak olan bu otomatlar, atıkların geri dönüşüm değeri kadar bedeli, tekrar halkın kullanması için İstanbulkart’a yükleyecek.

Elektronik bir arayüze sahip olan atık otomatlar, vatandaşların getirdiği atığı tanıyabilecek. Metal ya da kağıt atığı ayırt edebilecek olan bu otomat, farklı yani yabancı bir atık konulduğunda kabul etmeyecek. Otomatlarının tanıma haznesine bırakılan bu atıklar, sensörler tarafından algılanacak.

Vatandaşların sesli ve görüntülü olarak yönlendirecek. Konulan atığı da içindeki sistem sayesinde kıydıktan sonra depolayacak.

Bu işlemlerin ardından, geri dönüşüme kazandırılan atığın ekonomik değeri vatandaşın kartına yüklenecek. Kıyılarak depolanan bu atıklar, geri dönüşüm firmalarına teslim edilecek.

İsstanbul Büyükşehir Belediyesi bu amaç için şehrin 100 farklı noktasına bu otomatlardan yerleştirecek. Sensörlü olan bu otomatlara vatandaşlar gidip atıklarını atacak ve sonrasında attıkları atıkların değeri kadar İstanbulkart’larına kredi yüklenecek.

Geri dönüşüme katkı sağlamak isteyen Belediye, bu uygulama ile daha iyi bir geri dönüşüm planı hedeflediğini gösterdi.