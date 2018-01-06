Ayakkabı İhracatında Rekor Beklenti Var!

Ayakkabı ihracatında bu yıl rekor bekleniyor. 1 milyar doları aşması beklenen rekor ile ilgili açıklama Hüseyin Çetin’den geldi. Çetin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde ilk kez ihracatın ithalatı geçtiğini söyledi. Geçen yılın Ocak-Kasım ayları döneminde Türkiye’nin ayakkabı ithalatının 615 milyon dolar, ihracatın ise 709 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bitirdiğimiz yılın sonunda Türkiye dış fazlasındaki rakamın 100 milyon dolar civarında olacağını belirten Çetin, bu yıl özellikle Rus pazarında büyük bir canlanma beklediklerini söyledi. Başkan Çetin, Rusya’dan ciddi talep geldiğine işaret etti ve tam 10 zincir mağazanın yetkililerinin Türkiye’ye ürün almak için geldiğini söyledi. Bu firmalardan bir tanesinin Konya, İstanbul ve Adana’da ofis açtığı belirtildi. Bu gelişmeleri baz alarak konuşmasını sürdüren başkan, 2018 yılında tam 1 milyar dolar ihracat barajını aşıp, tarihi bir rekor kıracaklarını söyledi.

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Aralık ayında yürürlüğe giren ve sektör ithalatını önemli ölçüde ilgilendiren gümrük vergilerine değinen Çetin, bu söz konusu düzenlemelerin Türkiye tarafından gümrük muafiyeti tanınmaya Uzakdoğu menşeli ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden Türkiye’ye sokulmasına yönelik bir hareket olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ayakkabı sektöründe Avrupa üzerinde birinci olduğunu söyleyen Çetin, dünyanın altıncı üretim merkezi konumunda olduğunu da söyledi. Bir yılda toplamda 5 yüz milyon çift üretim kapasitelerinin olduğundan bahseden Çetin, ithalat yoluyla ayak sağlığına uygun olmayan malların yurda sokulmasının önlenmesi gerektiğini de belirtti. Çetin bu anlamda yapılan vergi düzenlemelerini önemsediklerini ve desteklediklerini de belirtti.