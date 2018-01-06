Arap Turistlerdeki Türkiye Merakının Nedeni!

Son yıllarda Türkiye Arap turistlerin akınına uğruyor. Önceki yıllara oranla büyük bir artış sağlayan Arap turist sayısı her geçen gün de katlanarak artıyor. Son 3 yılda Türkiye’ye gelen Arap turist sayısı 7 milyonu geçti. Sağlık turizmi ile tatili birleştiren Araplar, bu uygulamayı birleştiren programlardan dolayı Türkiye’ye büyük bir ilgi duyuyor. Sadece bir Arap turistin Türkiye ekonomisine katkısı ise ortalama 4 bin dolar civarında oluyor.

Konu ile ilgili açıklama SY Group CEO’su Yaser Haddad tarafından geldi. Katar, Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt ve Birleşik Emirlikler’den turist getiren firma olarak tanınan SY Group, Türkiye’nin tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden birini Orta Doğu’ya yakın olması ve Müslüman olmasına bağladı. Helal gıda konusunda Arapların sorun yaşamak istemediğini söyleyen CEO, Türkiye’nin bu konuda sorun yaşatmadığını belirtti. Ayrıca Türkiye’de bulunan doğal güzelliklerin ve tarihi zenginliklerin de yine Arapları cezbettiğini söyledi.

Hem Sağlık Hem Tatil!

Tatil yaparken sağlık turizmini de ihmal etmeyen Araplar, saç ve bıyık ektirme, yağ aldırma, burun yaptırma, mide küçültme gibi çeşitli estetik uygulamaları da alabiliyorlar. Yani Türkiye’ye gelen turist birçok açıdan işini halledebiliyor. Hem sağlık sektörüne kazandıran Arap turistler hem de turizm sektörüne inanılmaz döviz bırakıyor.

Türkiye’ye geldiklerinde helal gıdaya ulaşmada sorun yaşamayan Araplar, hem diledikleri gibi geziyor hem de rahat bir şekilde yiyip içebiliyor. Yani Türkiye Araplar için tam bir konfor ülkesi oluyor. Bu şekilde de hem Araplar ülkeden memnun ayrılıyor, hem de Türk ekonomisine büyük katkı sağlanıyor.