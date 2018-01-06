Yatırımların Yüzde 60’lık Bölümü 3 Sektöre Dağıldı!

Birleşme, satın alma ve ortak girişime yönelik yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine ilgisinin devam ettiğini dile getiren Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, ülkeye yabancı sermaye girişinin hala sürüyor olmasının, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen "2017 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"na yönelik bilgilendirme toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda Torlak, geçtiğimiz sene Rekabet Kurumu’nun toplam 184 işlemi incelendiğini ve bu işlemlerden 168 adedinin birleşme ve satın alma, 8 adedinin kapsam dışı, 5 adedinin özelleştirme ve 3'ünün ise bilgi notu şeklinde belirlendiğini anlattı. Torlak, değerlendirilen 5 özelleştirme işleminin elektrik enerjisi üretim ve dağıtım sektörüne yönelik olduğunu ifade etti.

Yabancı Yatırımcıların İçin Cazip Bir Ülke

Geçtiğimiz sene incelenen işlemlerden 137 adedinin taraflarından en az birinin yabancı olduğuna dikkat çeken Torlak, bu işlemler arasında kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa dair malzemelerin imalatı sektörlerinin rağbet gördüğünü anlattı.

Ekonomik faaliyet alanlarına göre ülkede yapılan işlemlerde 8.13 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret, 3.75 milyar lirayla elektrik üretim ve dağıtımı ve 3.66 milyar lirayla imalat sanayisinin göz çarptığını belirten Torlak, işlemlerin yüzde 60'lık bölümünün bu 3 sektöre yapıldığının bilgisini verdi. Bu sektörlerdeki birleşme, satın alma ve ortak girişimlerin yatırımcılar yönünden cazip olduğunu vurgulayan Torlak, "2017 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu" sunumundan sonra ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Torlak, Türkiye'nin üçüncü çeyrek dönem büyüme rakamları ve yapılan birleşme-devralma başvuruları baz alındığında, bu sene yabancıların ilgisinin artacağını düşündüklerini aktardı.