Saudi Aramco Anonim Şirket Haline Gelecek!
Advert Advert Advert


Saudi Aramco Anonim Şirket Haline Gelecek!


Saudi Aramco Anonim Şirket Haline Gelecek!
Saudi Aramco Anonim Şirket Haline Gelecek! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-06 Saat: 22:02:24
Anasayfa Eko Gündem Saudi Aramco Anonim Şirket Haline Gelecek!

Suudi Arabistan, küresel boyutta en büyük petrol üretim şirketi konumunda olan Saudi Aramco'nun anonim şirkete dönüştürülmesi kararını aldı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu tarafından dünyanın en büyük petrol üretim şirketi Saudi Aramco'nun anonim şirkete dönüştürülmesi kararı alındığı açıklandı. Suudi Arabistan’ın resmi gazetesinde ilan edilen habere göre Bakanlar Kurulu, Saudi Aramco'nun tüzüğü gereğince anonim şirketine dönüştürülmesini kararlaştırdı. Buna ek olarak, kararın geçmişe dönük olarak 2018 senesinin başından itibaren geçerli olacağı bilgilerine yer verildi.

Bakanlar Kurulunun aldığı bu karar sonucunda direkt yolla veya dolaylı olarak tamamen Aramco'ya bağlı tüm firmalara şirket hükümleriyle uyumlu olacak şekilde durumlarını düzenlemesi için 5 sene müddet verildi. Kurul, gerektiği durumda bu süreyi uzatma yetkisine sahip.

Bunun yanı sıra kararda şirketin büyük çoğunluk hissesinin mülkiyetinin doğrudan devlete ait olduğuna dikkat çekildi. Son yıllarda petrol fiyatlarının düşük olması sebebiyle gelir sıkıntısı çeken Suudi Arabistan'ın küresel enerji piyasasında en öncelikli aktörlerden birisi olan Saudi Aramco'nun yüzde 5 oranında hissesini 2018 senesi içinde özelleştirilmeyi planladığı belirtildi.

Küresel Anlamda En Büyük Halka Arz Olacak

Günde 10 milyon varil ham petrolü aşkın üretim kapasitesine sahip olan Saudi Aramco, küresel petrol üretimin yüzde 12'lik payına sahip. Eş zamanlı olarak Suudi Arabistan’ın bütçe gelirlerinin üçte ikilik kısmını da bu şirket tek başına elde ediyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yapmış olduğu açıklamalarda, Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2 trilyon dolar ve bu büyüklükte bir şirketin yüzde 5'lik bölümünün özelleştirilmesi 100 milyar dolar değerinde bir özelleştirme projesi anlamına geldiğine işaret etti. Bu oranla özelleştirilecek yüzde 5’lik hisse dünyanın en büyük halka arzı anlamına geliyor.

Saudi Aramco Suudi Arabistan Petrol Muhammed Bin Selman Halka Arz
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Tam 20 Milyon Çalışanın AGİ’sinde de Artış Oldu!
Tam 20 Milyon Çalışanın AGİ’sinde de Artış Oldu!
20 Milyonu Aşkın Yabancıya e-Vize Verildi!
20 Milyonu Aşkın Yabancıya e-Vize Verildi!