Saudi Aramco Anonim Şirket Haline Gelecek!

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu tarafından dünyanın en büyük petrol üretim şirketi Saudi Aramco'nun anonim şirkete dönüştürülmesi kararı alındığı açıklandı. Suudi Arabistan’ın resmi gazetesinde ilan edilen habere göre Bakanlar Kurulu, Saudi Aramco'nun tüzüğü gereğince anonim şirketine dönüştürülmesini kararlaştırdı. Buna ek olarak, kararın geçmişe dönük olarak 2018 senesinin başından itibaren geçerli olacağı bilgilerine yer verildi.

Bakanlar Kurulunun aldığı bu karar sonucunda direkt yolla veya dolaylı olarak tamamen Aramco'ya bağlı tüm firmalara şirket hükümleriyle uyumlu olacak şekilde durumlarını düzenlemesi için 5 sene müddet verildi. Kurul, gerektiği durumda bu süreyi uzatma yetkisine sahip.

Bunun yanı sıra kararda şirketin büyük çoğunluk hissesinin mülkiyetinin doğrudan devlete ait olduğuna dikkat çekildi. Son yıllarda petrol fiyatlarının düşük olması sebebiyle gelir sıkıntısı çeken Suudi Arabistan'ın küresel enerji piyasasında en öncelikli aktörlerden birisi olan Saudi Aramco'nun yüzde 5 oranında hissesini 2018 senesi içinde özelleştirilmeyi planladığı belirtildi.

Küresel Anlamda En Büyük Halka Arz Olacak

Günde 10 milyon varil ham petrolü aşkın üretim kapasitesine sahip olan Saudi Aramco, küresel petrol üretimin yüzde 12'lik payına sahip. Eş zamanlı olarak Suudi Arabistan’ın bütçe gelirlerinin üçte ikilik kısmını da bu şirket tek başına elde ediyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yapmış olduğu açıklamalarda, Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2 trilyon dolar ve bu büyüklükte bir şirketin yüzde 5'lik bölümünün özelleştirilmesi 100 milyar dolar değerinde bir özelleştirme projesi anlamına geldiğine işaret etti. Bu oranla özelleştirilecek yüzde 5’lik hisse dünyanın en büyük halka arzı anlamına geliyor.