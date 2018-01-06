Küresel Piyasalar 2016’dan Bu Yana En İyi Haftasını Gördü
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Küresel Piyasalar 2016’dan Bu Yana En İyi Haftasını Gördü


Küresel Piyasalar 2016’dan Bu Yana En İyi Haftasını Gördü
Küresel Piyasalar 2016’dan Bu Yana En İyi Haftasını Gördü Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-06 Saat: 22:33:51
Anasayfa Borsa&Finans Küresel Piyasalar 2016’dan Bu Yana En İyi Haftasını Gördü

Avrupa borsaları yatırımcıların risk algısındaki olumlu değişimden aldığı destek sayesinde yeni yılın ilk haftasını yükselişle sonlandırdı.

Kapanış esnasında, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0.93 oranında değer artışıyla 397.35 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.05 oranında değer artışıyla 5.470.75 puana yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1.11 oranında değer artışıyla 22.762.29 seviyesine yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1.15 oranında değer artışıyla 13.319.64 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.37 oranında değer artışıyla 7.724,22 puana ulaştı. Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 21.08 sularında yüzde 0.18 oranında değer kaybıyla 1.2045 seviyesinden işlem görmekte.

Piyasaların Tümü Haftayı Kazançla Sonlandırdı

Haftalık olarak endeksler incelendiğinde, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2.3 oranında, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 2.6 oranında, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 3.4 oranında değer kazandı. New York Borsasında işlem görmekte olan endeksler, haftanın son işlem günü olan 5 Ocak Cuma gününü rekor seviyesinde sonlandırdı.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0.88 oranında yükselerek (220.74 puan artarak) 25.295,87 puanla, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0.70 oranında yükselerek (19.16 puan artarak) 2.743,15 puanla haftayı sonlandırdı. İki endekste üç işlem gününü üst üste rekor seviyede sonlandırdı. Nasdaq Teknoloji Endeksi 58.64 puan (yüzde 0.83 oranında) artarak 7.136.56 puana yükseldi. Nasdaq, bu seviyeyle haftanın dört işlem gününü üst üste rekor seviyede sonlandırdı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2.3, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 2.6, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 3.4 yükseldi. Bu sayede Standard & Poor's 500 ve Nasdaq Teknoloji Endeksleri Kasım 2016 senesinden günümüze en yüksek kazanç sağladıkları haftayı sonlandırdı.

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