Ayakkabı İhracatında 1 Milyarlık Rekor Kırılacak
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Ayakkabı İhracatında 1 Milyarlık Rekor Kırılacak


Ayakkabı İhracatında 1 Milyarlık Rekor Kırılacak
Ayakkabı İhracatında 1 Milyarlık Rekor Kırılacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-06 Saat: 23:01:45
Anasayfa İthalat&İhracat Ayakkabı İhracatında 1 Milyarlık Rekor Kırılacak

İDMİB Başkanvekili Çetin, 2018 senesi için 1 milyar dolar tutarındaki ihracat barajını aşarak ayakkabı sektöründe rekor kırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ayakkabı ihracatının bu sene 1 milyar doları geçerek yeni rekor kırmasını hedeflediklerini ifade eden İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanvekili Hüseyin Çetin, konuya ilişkin muhabirlere açıklamalarda bulundu. 2017 senesinin ilk 10 aylık sürecinde Türkiye'nin ayakkabı ihracatının 709 milyon dolar, ayakkabı ithalatının ise 615 milyon dolar seviyesinde olduğunu anımsatan Çetin, sektörde ilk defa ihracatın ithalatı geçtiğine dikkat çekti.

2017’nin sonlanmasıyla dış ticaret fazlasının 100 milyon dolar civarında olacağını öngören Çetin, bu sene de özellikle Rusya pazarında çok ciddi bir canlanma beklediklerini belirtti. Rusya’dan Türk ürünlerine yoğun talep olduğuna işaret eden Çetin, 10 zincir mağazanın yetkililerinin ürün almak için Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi. Bu yetkililerden birinin Adana, Konya ve İstanbul'da ofis açtığının bilgisini veren Çetin, bu gelişmelerden alınan destekle 2018 senesinde 1 milyar dolar ihracat barajını aşarak sektörde rekor kırmayı beklediklerini aktardı.

Vergi Düzenlemeleri İthal Alımları Düzene Sokuyor

Rusya harici Avrupa Birliği, Arap ülkeleri, ABD ve eski Doğu Bloku ülkelerine ihracat oranlarında 2017 senesinde yükselmeler meydana geldiğini belirten Çetin, Ukrayna'da 25-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak fuara 30'un üzerinde Türk firmanın katılım gerçekleştireceğini ve fuarda alınacak siparişlerin ihracata etkisinin ilerleyen süreçte kendini göstereceğini ifade etti. Sektör ithalatını doğrudan ilgilendiren ve aralık ayında yürürlüğe giren ilave gümrük vergileri hakkında da açıklamalarda bulunan Çetin, yapılan yeni düzenlemelerin Türkiye'nin gümrük muafiyeti tanımadığı Uzakdoğu menşeli ürünlerin AB ülkeleri üstünden yurt içine sokulmasına yönelik bir önlem olduğunu belirtti.

Alınan önlemlerin vergi kaçakçılığının önüne geçmek adına önemini vurgulayan Çetin, Türkiye ayakkabı sektöründe Avrupa'da birinci, dünyada altıncı tedarik merkezi konumunda olduğunu anlattı. Senelik 500 milyon çift üretim kapasitelerinin bulunduğunu aktaran Çetin, Türk ürünlerinin bu kadar çeşitliliği varken ayak sağlığına uygun olmayan malların yurda sokulmasının önlenmesinin gerekliliğine değindi. Çetin, bu konuda vergi düzenlemelerini önemsediklerini ve desteklediklerini söyledi.

Ukrayna Fuar İDMİB Hüseyin Çetin Ayakkabı
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