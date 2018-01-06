Kış Sporları Projesi Kapsamında Hakkari'ye Yeni Proje

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari şehirleri olmak üzere TRB-2 Bölgesi'ne hizmet sunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) tarafından uygulanacak ve 10.5 milyon liralık maliyeti bulunan proje sayesinde şehirdeki kış sporları merkezinin arazisi genişletilerek daha donanımlı hale gelecek. Valilik toplantı salonunda "Hakkari Kış Sporları Kapasite Geliştirme Projesi"nin tanıtımına yönelik düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Cüneyit Orhan Toprak, projenin faaliyete sokulmasından memnuniyet duyduklarını aktardı.

Hakkari'de yaşayan gençler, sporcular ve halkın kullanımına açmayı planladıkları bir tesisin yapım aşamasında olduklarını ifade eden Toprak, günümüzde tanıtımı yapılan tesisin valiliğin, Hakkari halkının, spor ve kayak camiasının gurur duyacağı ölçülerde olacağına dikkat çekti. Toprak, mevcut spor tesisinin 135 metre kot farkının olduğu teleski hat uzunluğunun 600 metre, pist uzunluğunun ise 700-800 metre civarında olduğunun bilgisini vererek, bu tesisin senelerdir hizmet verdiğini ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Valilik Ve DAKA Projenin Büyük Bir Kısmına Destek Verdi

Kayak merkezinin 2 bin 500 rakımda bulunduğunu dile getiren Toprak, şuan teleskinin 2 bin 630 metreye kadar çıktığını, oysaki bu dört oturaklı telesiyej ile sporcuların ve kayakseverlerin 3 bin metreye kadar çıkabileceğini aktardı. 500 metrelik bir kot fakına dikakt çeken Toprak, dağın tüm yamaçlarının pist olarak kullanılması halinde 20 ila 30 kilometre civarında kayakçıların ve kayakseverlerin kullanabileceği bir pist alanı oluşacağını dile getirdi.

DAKA'nın projeye 8 milyon liralık destek sağladığına işaret eden Topra, valiliğin de özel İdare olarak 2.5 milyon lira destek sağlayacağını belirtti. Toprak, Hakkari’de telesiyej, sedyeli kar motosikleti alımı, kar üstü pist hazırlama aracı alımı, giriş kapısı, turnike sistemi, aydınlatma, kamera sistemi, güvenlik ve danışma bürolarının tamamlanması ve tesis kapasitesinin artırılması gibi bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti.