Şimşek: Enflasyon Bizim İçin Önemli Bir Konu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Gaziantep Genç İş Adamları Derneği binasının açılışında gerçekleştirdiği konuşmada, Gaziantep’in ülkemizin önemli büyüme motorlarından biri olduğunu ifade ederek bu ilimizdeki ciddi potansiyele vurgu yaptı. 2017 yılının zor bir yıl olduğunu ancak birçok açıdan başarılı bir şekilde sonuçlandığını düşündüklerini belirten Şimşek hükümetin doğru zamanda doğru tedbirlere başvurduğunu ifade ederek elde edilen büyüme rakamlarının bu tedbirler sayesinde olduğunu vurguladı. Şimşek, geçtiğimiz yıl yaşanan yüzde 7 büyümenin Hindistan ve Çin ile birlikte dünyanın en hızlı büyümesi olduğunu söylerken büyüme rakamları ile ilgili ortaya atılan spekülatif haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti. Reel bir büyüme ile istihdam yaratıldığını söyleyen Şimşek, 1,2 milyon vatandaşın iş sahibi olduğunu, 1,4 milyon adet konut satışı gerçekleştiğini ve de üretim rakamlarının önemli oranlarda yükseldiğini sözlerine ekledi.

Enflasyon Konusu Kritik Bir Önceliğimiz

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyon konusunda da yorumlarda bulundu. Enflasyonun yeniden aşağı doğru bir trende sokulması gerektiğini belirten Şimşek bunun hükümet olarak öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Büyüme ve enflasyon arasında bir tercih durumunda olmadıklarını belirten Şimşek, fiyat istikrarının olmadığı bir ülkede kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme elde edilemeyeceğini söyledi. Şimşek düşüş trendine giren enflasyon açısından önümüzdeki sene gösterilecek ilave çabalar ile tek haneli rakamların elde edilebileceğini düşündüklerini de sözlerine ekledi.