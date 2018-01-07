Başbakandan Çiftçiye Müjde: Yem ve Mazota Destek Geliyor

Başbakan Binali Yıldırım partisinin Kırşehir İl Kongresine katılarak partililer ile bir araya geldi. Yıldırım hem 2017 yılını ekonomik anlamda değerlendirdi hem de 2018 yılına dair partililere çeşitli müjdeler verdi. Birçok alanda aktif bir şekilde hizmetlerin sürdürüleceğini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım özellikle çiftçileri sevindirecek bir gelişmeyi ise Kırşehir Ak Parti İl Kongresinde duyurdu. Buna göre 2018 yılı içerisinde yapılacak bir düzenleme ile çiftçiye hem mazot hem de yem konusunda önemli bir destek gelecek.

2017 senesinde yem fiyatları ciddi oranda yükselmiş bu da yurtdışından yem ithalinin kapısını açmıştı. Mazot fiyatlarındaki yükseliş de çiftçi açısından önemli bir sorun olarak değerlendiriliyor. Bu sorunların aşılabilmesi ve çiftçinin daha rahat bir ekonomik düzen elde edebilmesi için yapılacak çalışmanın ise yakın zamanda duyurulacağı Başbakan tarafından müjdelendi.

İhracatta Rekor Seviyeye Ulaştık

Başbakan Binali Yıldırım 2017 yılında son 15 yıl içerisindeki ihracattaki ikinci rekor seviyenin yakalandığını belirtti. 157 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını belirten Yıldırım, 2018 yılı ihracat hedefinin ise 170 milyar dolar olarak belirlendiğini ifade etti.

Kardeş İran Halkı Dış Güçlerin Oyunlarına Karşı Uyanık Olmalı

Yıldırım, İran’da yaşanan olayları da değerlendirdiği konuşmasında yaşadığımız coğrafyaya göz dikmiş çeşitli art niyetli grupların olduğunu, Türkiye olarak bu konuda bilinçli bir durumda olduğumuzu belirtti. İran halkının dış güçlerinin oyunlarına karşı uyanık olması gerektiğini belirten Yıldırım, bizim açımızdan İran’ın istikrar içerisinde olmasının önemli bir konu olduğunu da vurguladı.