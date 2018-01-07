Yerel TV Kanallarına İndirim
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Yerel TV Kanallarına İndirim


Yerel TV Kanallarına İndirim
Yerel TV Kanallarına İndirim Hatice Demir - Tarih: 2018-01-07 Saat: 08:59:45
Anasayfa Eko Gündem Yerel TV Kanallarına İndirim

Ulaştırma Bakanı Arslan, yerel televizyon kanallarının azalan reklam gelirleri sebebiyle yayın maliyetlerini karşılamakta zorlandıkları için indirim planlaması yapıldığını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, genel olarak belirli bir bölgedeki izleyicilere hitap etmekte olan, yerel olarak anılan kanalların, teknik olarak uydu yayınına başladıkları andan itibaren kapsama kabiliyetleri sebebiyle ulusal hatta uluslararası televizyon kanalı özelliği kazandığını belirtti. Arslan her kanalın yerel veya ulusal uydu üzerindeki kapasite maliyetinin birim bazda aynı olarak değerlendirildiğini belirterek ulusal kanalların finansal anlamda yeterlilikleri ve diğer konulardaki yetkinliklerinin yerel kanallarda bulunmadığını söyledi.

Özel İndirim Düzenlemesi Yapıldı

Sektörün karşılaştığı sorunların Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini dile getiren Arslan yerel kanalların daha uygun şartlarda uydu üzerinden yayın hizmeti sağlayabilecekleri tarifeler oluşturduklarını belirtti. Birçok yerel kanalın 2 Mbps ve 3 Mbps üzerinden yayın yaptığını belirten Arslan, yapılan çalışma sonunda 2 Mbps üzerinden yayın yapan kanallara yüzde 40, 3 Mbps üzerinden yayın yapan kanallara ise yüzde 60 indirim sağlayan tarifeler hazırlandığını açıkladı.

Televizyon Yayıncılığında En Büyük Sorun Finansal

Televizyon yayıncılığında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu lisans ücretleri, uydu yayın ücretleri ve stüdyo maliyetlerinin yayıncılık sektörünün 3 ana maliyet unsurunu oluşturduğunu ifade ederek, televizyon yayıncılarının en büyük sorunlarının finansal kaynaklı olduğunu vurguladı. Bu sorunların aşılarak yayıncılık sektöründe hizmet verenlere destek olunabilmesi için ilerleyen zamanlarda farklı çalışmalar içerisine de gireceklerini belirten Arslan sektöre bakanlık olarak her zaman katkıda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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