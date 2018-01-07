TMO’dan TSK’ya 388 Ton Fındık
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TMO’dan TSK’ya 388 Ton Fındık


TMO’dan TSK’ya 388 Ton Fındık
TMO’dan TSK’ya 388 Ton Fındık Hatice Demir - Tarih: 2018-01-07 Saat: 09:26:58
Anasayfa Eko Gündem TMO’dan TSK’ya 388 Ton Fındık

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türk Silahlı Kuvvetlerine 388 ton kavrulmuş iç fındık temin edecek.

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kavrulmuş iç fındık temin edecek. Toplamda iki parti halinde 388 ton fındığın ulaştırılacağı TSK fındıkları askerlerin ihtiyaçları için kullanacak. Türk askerinin tüm ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanabilmesi amacı ile dönem dönem yapılan fındık alımında bu sene toplam rakam 388 ton olarak belirlendi.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ilk teslimatlar 263 ton olarak 15 Ocak -15 Şubat tarihleri arasında Niğde/Bor, Çatalca, Kayseri ve Gölcük Ana İkmal Merkez Komutanlığı ve Birlik noktalarına gerçekleştirilecek. İkinci teslimatların ise toplam 125 ton olarak ve de 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TSK İhtiyaçlarının Alımı İçin Devlet Kurumları İle Görüşmeler Tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli görüşmeler tamamlandı. Buna göre Tarım Kredi Kooperatiflerinden pirinç, bulgur, barbunya, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, biber salçası, domates salçası, kuru üzüm, nohut, arpa, kuru fasulye, bal, makarna, ekmeklik ve yemeklik un, toz şeker, tel şehriye ve arpa şehriye alınacak. Zeytinyağı, zeytin, zeytin ezmesi gibi ürünler Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden temin edilecek. Kuru incir, kuru kayısı, tahin helva, tahin pekmez, fındık ezmesi Tariş tarafından teslim edilecek. Ayçiçek yağında Trakya Birlik, çayda ise Çaykur Türk Silahlı Kuvvetlerinin taleplerini yerine getirecek. 

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