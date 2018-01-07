2017 Yılında Antalya’ya Gelen Turist Sayısı 10 Milyonu Aştı
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2017 Yılında Antalya’ya Gelen Turist Sayısı 10 Milyonu Aştı


2017 Yılında Antalya’ya Gelen Turist Sayısı 10 Milyonu Aştı
2017 Yılında Antalya’ya Gelen Turist Sayısı 10 Milyonu Aştı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-07 Saat: 09:37:46
Anasayfa Turizm 2017 Yılında Antalya’ya Gelen Turist Sayısı 10 Milyonu Aştı

Antalya’ya gelen toplam turist sayısının 10 milyonun üzerinde olduğu belirlendi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, basın mensupları ile bir araya gelerek 2017 yılında Gazipaşa ve Antalya havalimanları ile İstanbul üzerinden transit olarak kente gelen toplam turist sayısının 10 milyon 486 bin 191 kişi olduğunu açıkladı. Şehre gelen Rus turistler ile tüm zamanların rekorunu kırarak 3 milyon 796 bin kişiye ulaştı.

2017 İlaç Gibi Geldi

Vali Münir Karaloğlu 2017 yılının bölge esnafına ilaç gibi geldiğini belirterek 2016 yılında yaşanan sıkıntılı sürecin etkilerinin 2017’de silinmeye başladığını ifade etti. 2016 yılının birçok açıdan bölge esnafı için kötü geçtiğini dile getiren Karaloğlu, o senenin toplam 6 milyon 400 bin turistle kapandığını ifade etti. 2017 yılında yaşanan yüzde 57 artış ile birlikte 10 milyonun üzerinde turist gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Vali, şehrin potansiyelinin çok daha fazlasını kaldırabileceğini dile getirdi. Özel sektör, yerel yönetimler, kamu yönetimi, sektörün sivil toplum örgütleri ve kentin basın yayın organlarının üzerine düşeni fazlası ile gerçekleştirdiğini dile getiren Karaloğlu, şimdi 2018 yılına hazırlanma zamanının geldiğini dile getirdi.

2018 Yılında Hedef 14 Milyon Turist

Sektörün önde gelenleri ile gerçekleştirdikleri bir toplantıda 2018 yılı için en az yüzde 40 civarında bir artış beklediklerini belirten Vali Karaloğlu hedef pazarlardaki hareketliliğe bakıldığında bu sonucun elde edilmesinin oldukça olağan olacağını belirtti. Başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere kuzey ülkelerinden gelen talebin arttığını belirten Vali yeni Pazar hedefleri ile de arzu edilen sonucun yakalanabileceğinin altını çizdi.

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