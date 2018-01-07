07.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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07.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


07.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
07.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-01-07 Saat: 09:48:33
Anasayfa Altın&Döviz 07.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dolar kurundaki aşağı yönlü eğilim devam ediyor. Piyasalar ise ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Haftanın son gününde geçtiğimiz haftanın genel olarak gelişmekte olan ülkelere paralel bir şekilde Türk Lirası için olumlu geçtiği görülebiliyor. Ancak önümüzdeki hafta Türkiye’nin veri gündemi sakin kalacak olmasına karşın ABD’den gelecek veri akışı ise bir hayli yoğun olacak. Özellikle 12 Ocak Cuma gününde açıklanacak olan ABD enflasyon verileri uluslararası piyasaların yönünü belirleyecek.

ABD’de enflasyonun düşük seviyelerdeki seyrine uzunca bir süre daha devam edeceği yönünde kuvvetlenen tahminler FED'i faiz artırımları noktasında daha ağır bir tutum sergilemek zorunda bırakabilir. Birçok FED başkanının düşük enflasyon nedeni ile kaygılı olduğu da şimdiye kadar basına yansımış bir gerçek. Özellikle Philadelphia ve St.Louis Fed başkanları zayıf enflasyona dair kaygılarını dile getirip, faiz artışı için daha yavaş hareket edilmesinden yana olduklarını birçok kere açıkladı.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,7481’den kapanan Dolar kuru bugün güne yüzde 0,34’lük bir düşüş yaşayarak 3,7337 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5270 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,4969’dan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro ve dolardaki eş yönlü hareket paritenin 1,2042 seviyesine düşmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi yeniden 16 bin 948 dolar seviyesine ulaştı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 158,86 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

259,74 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise yatay bir seyir izliyor.

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