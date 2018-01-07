Zeybekci Muhalefete Cevap Verdi: Büyüme Vatandaşa Yansıyor
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Zeybekci Muhalefete Cevap Verdi: Büyüme Vatandaşa Yansıyor


Zeybekci Muhalefete Cevap Verdi: Büyüme Vatandaşa Yansıyor
Zeybekci Muhalefete Cevap Verdi: Büyüme Vatandaşa Yansıyor Hatice Demir - Tarih: 2018-01-07 Saat: 10:02:37
Anasayfa Eko Gündem Zeybekci Muhalefete Cevap Verdi: Büyüme Vatandaşa Yansıyor

Muhalefet tarafından dile getirilen büyüme rakamlarının vatandaşa yansımadığı eleştirilerine Zeybekci cevap verdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci memleketi Denizli’de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yaptırılan İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin açılış töreninde konuştu. Zeybekci geçtiğimiz yıl başında ülkemizin ekonomide bir numara olacağını belirttiğini hatırlatarak bu konudaki başarıyı da fazlası ile elde ettiklerini ifade etti.

Büyüme rakamlarında dünyada bir numara haline geldiklerini belirten Zeybekci bu konuda muhalefet tarafından getirilen eleştirilerin de yanlı ve haksız olduğunu söyledi. Büyüme rakamlarının vatandaşlara yansıdığını dile getiren Zeybekci, 2004 yılındaki Türkiye ile şu anki Türkiye arasındaki farkı herkesin görebileceğini söyledi. Zeybekci, vatandaşın refah beklentisinin çok yüksek olduğunu, daha fazla refah istediğini ve bunun sağlanmasının da hükümetin görevi olduğunu dile getirerek bu konuda büyük bir gayret göstermekte olduklarını da sözlerine ekledi.

Hedefimiz Avrupa’da İlk 3’e Girebilmek

Bakan Nihat Zeybekci, Türkiye’nin ekonomik açıdan bir büyüme trendi içerisinde olduğunu ifade ederek bu konuda yeni yılın da başarılı geçeceğine inandıklarını ve hedeflerinin 2018 yılında Avrupa’da ilk üç arasında girmek olduğunu belirtti. Dünyada ilk 10 ülke arasında yer alabilecek potansiyele sahip ülkemizin çok daha iyi yerlere ulaşması için her türlü çabayı göstereceklerini belirten Zeybekci yeni yılda farklı teşvik ve desteklerin de gündeme gireceğini şimdiden müjdeledi.

Eleştirilen KHK Maddesini Savundu

Zeybekci son yayınlanan KHK’da eleştirilen iç savaş maddesini savunarak vatandaşın 15 Temmuz’da ülkesinin birlik ve beraberliğini canı pahasına savunduğunu ve bu nedenle kahramanca hareket edenlerim sorumlu tutulamayacağını belirtti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
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