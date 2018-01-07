Nissan 2017’ye Rekorla Veda Etti! Satışlar 35 Bin Sınırını Zorladı
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Nissan 2017’ye Rekorla Veda Etti! Satışlar 35 Bin Sınırını Zorladı


Nissan 2017’ye Rekorla Veda Etti! Satışlar 35 Bin Sınırını Zorladı
Nissan 2017’ye Rekorla Veda Etti! Satışlar 35 Bin Sınırını Zorladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-07 Saat: 10:46:22
Anasayfa Otomotiv Nissan 2017’ye Rekorla Veda Etti! Satışlar 35 Bin Sınırını Zorladı

Otomotiv devi Nissan geçen yıla ilişkin satış ve pazar payı verilerini netleştirdi. Buna göre şirket 2017’ye 35 bin adete yakın satışla veda etti. Pazardaki payını ise artırdı.

Otomotiv devi Nissan geçen yıla ilişkin satış ve pazar payı verilerini netleştirdi. Buna göre şirket 2017’ye 35 bin adete yakın satışla veda etti. Pazardaki payını ise artırdı.

Nissan Pazar Payını Yüzde 3,64’e Çıkardı

Otomotivin aranan markalarından Olan Nissan 2017 yılında satışlarını artırmayı başardı. Şirketin Türkiye genel müdürlüğünü yapmakta olan Sinan Özkök, rakamları açıkladı. Buna göre şirketin toplam satışı 34 bin 822 adeti buldu. Pazardaki pay ise 3,64’e yükseldi. Özkök söz konusu rakamların rekor olduğunun altını çizerek, aynı performansı 2018’de de göstermeyi hedeflediklerinin sinyallerini verdi.

Yüzde 8,6 Büyüdü

Nissan Türkiye Genel Müdürü ilgili açıklamayı basın toplantısında paylaştı. Özkök, otomotiv sektörünün 2017 yılında küçüldüğünü, hemen hemen tüm markaların bu durumdan olumsuz etkilendiğini fakat Nissan’ın istikrarlı bir şekilde büyüdüğüne vurgu yaparak; yüzde 8,6’lık büyüme yakaladığını dile getirdi. Aynı dönemde şirketin pazar payını da arttırdığını dile getiren Özkök, “Nissan pazardaki payını yüzde 3,64’e yükseltti” dedi. Geçen yıla rekorlarla veda ettiklerini belirterek, geçen üç yıllık zaman diliminde Nissan’ın yüzde 70’i bulan oranda büyüme yakaladığının altını çizdi.

SUV’da En Çok tercih Edilen

Sinan Özkök basın toplantısında şirketin 2018 yılına yönelik hedeflerinden ve planlarından da bahsetti. Hedeflerinin öncelikle istikrarlı büyüme olduğunu kaydederek, “Türkiye pazarında SUV segmentinin lideri olarak, farklı modellerimizle bu yılda aynı çizgimize devam edeceğiz. Liderlik yarışında 2018 yılının da lideri olmak için elimizden geleni yapacağız. Satış performansımızı bir önceki yıla göre bir basamak daha yukarıya çıkarmak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi. 

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