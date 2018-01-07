ABD Turlarında Satış Patlaması!
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ABD Turlarında Satış Patlaması!


ABD Turlarında Satış Patlaması!
ABD Turlarında Satış Patlaması! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-07 Saat: 11:12:43
Anasayfa Eko Gündem ABD Turlarında Satış Patlaması!

ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin çözülmesi tur operatörlerinin yüzünü güldürdü. ABD’ye yönelik turlara olan ilgi artarken, artış yüzde 30’ları buldu.

ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin çözülmesi tur operatörlerinin yüzünü güldürdü. ABD’ye yönelik turlara olan ilgi artarken, artış yüzde 30’ları buldu.

Vize Krizi Geçen Yılın Son Günlerinde Sona Erdi

ABD ve Türkiye’nin vize krizi bilindiği üzere 8 Ekim 2017 tarihinde patlak verdi. Bu tarihten sonra Türkiye’den ülkeye yapılan turlar durma noktasına geldi. Krizin devam ettiği süreçte turizmciler durumdan olumsuz etkilendi. ABD’ye turist olarak gitmek isteyen vatandaşlarsa gelişmeler nedeniyle ülkeyi ziyaret edemedi.

Tur Satışları Yüzde 30’dan Fazla Arttı

Vize krizi konusunda yapılan görüşmeler 2017 yılının son günlerinde sonuç verdi ve kriz aşıldı. ABD’yi turist olarak ziyaret etmek isteyenlerse bu haberle birlikte tur şirketlerine koştu.  Krizin aşıldığı günden bu yana ABD turlarındaki satışlar yüzde 30’u bulan oranda arttı. Tur şirketleri artan satışlardan dolayı memnun olduklarını, satışların yıl boyunca devam etmesini öngördüklerini belirtti.

Karayipler Turlarına İlgi Yüksek

Konuyla ilgili konuşan ABD’li Royal Caribbean’ın Türkiye yetkilisi, talepteki artışın dikkatlerden kaçmadığını ifade etti. Vize krizi öncesinde Karayiplere ilgi gösteren Türk sayısının yaklaşık dört bin olduğunu belirterek, “Krizin çözülmesi sonrasında bu rakam 5.500’e kadar yükseldi. Buda artışın yüzde 30’dan fazla olduğunu kanıtladı” dedi. 2016 yılındaki rakamlar hakkında da konuşan şirket yetkilisi Cihangir Canıyılmaz, “Karayipler turlarını dikkate alırsak 2016 yılında Türkiye’den bölgeye giden turist sayısının 3.500 olduğunu görüyoruz. Geçen yıl bu rakam 4.200’e kadar yükseldi. Bu yılın hedefi ise 6 bine kadar çıkmak” dedi. Canıyılmaz açıklamasında THY’nin Miami’ye aktarmasız uçuş konforu sağladığının da altını çizerek, “Direk uçuşların başlaması Miami’ye olan seyahatlerin armasını sağlayacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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