Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Geçen Haftaya Göre Arttı
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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Geçen Haftaya Göre Arttı


Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Geçen Haftaya Göre Arttı
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Geçen Haftaya Göre Arttı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-07 Saat: 11:41:32
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Spot piyasada elektrik fiyatları haftayı yükselişle tamamladı. Fiyatlar bir önceki haftaya kıyasla yüzde 10’u bulan oranda arttı.

Spot piyasada elektrik fiyatları haftayı yükselişle tamamladı. Fiyatlar bir önceki haftaya kıyasla yüzde 10’u bulan oranda arttı.

Spot Elektrik Piyasası Fiyatları! Artış Yüzde 10!

Bir megavat saatlik elektrik dikkate alındığında yılın ilk haftasındaki ortalama fiyat, geçen yılın son haftasına göre artış kaydetti. Gün öncesi spot piyasada her iki haftanın verileri incelendiğinde artışın yüzde 10 olduğu görüldü.

Bir Haftada 448 Milyon Liradan Fazla İşlem Yapıldı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin kayıt altına aldığı veriler haftalık işlem hacminin yükseldiğine işaret etti. Buna göre elektrik piyasası bir hata boyunca 448 milyon 207 bin 728 lirayı bulan işleme ev sahipliği yaptı.

Ortama Fiyat 170 Liraya Yaklaştı

Bir megavat saatlik elektrikte yaşanan yüzde 10 oranındaki artış sonrasında ortalama fiyat 169 lira 92 kuruşa yükselmiş oldu. Haftanın ilk işlem gününde bir megavat saatlik elektrik fiyatı en yüksek 207 lira 60 kuruş olarak kayda geçmişti. Aynı tarihte görülen en düşük fiyatsa 85 TL olarak belirlenmişti. Piyasanın hafta bazlı marjinal fiyat ortalamasına yönelik yapılan hesaplamalar fiyatın 163 lira 27 kuruş seviyesinde olduğunu kanıtladı.

Dün En Düşük Fiyat 85 Lira Oldu

Spot elektrik piyasasının dünkü gelişimi ise söyle oldu. Bir megavat saatlik elektrik 6 Ocak 2017 tarihinde en yüksek fiyat olarak 199 lira 99 kuruş oldu. Piyasa en düşük fiyatı ise 135 lira 36 kuruşta yakaladı.

Bugün En Yüksek Fiyat 201,25 Lira Olacak

Bunların yanında bugün için belirlenen en yüksek fiyat 201 lira 25 kuruş olarak kayda geçti. Bir megavat saat elektrik için en düşük fiyatsa 118 lira 70 kuruş olarak işleme alınacak. 

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