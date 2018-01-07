1 Petro = 59 Dolar Olacak! İlk Etapta 100 Milyon Basılacak

Venezuella’dan yeni şifre parasına yönelik açıklama geldi. Açıklamayı yapan isimse ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro oldu.

İlk Etapta 100 Milyon Adet Basılacak

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, petrole dayalı şifreli paranın ilk etaptaki basımının 100 milyon adet olarak planlandığını kaydetti. Şifreli paranın Petro olduğunu belirterek, bir birimin 59 dolar olacağını ifade etti. Bu rakamın Venezuella’nın resmi petrol sepeti fiyatında sabit olacağının altını çizdi. Petro’nun en kısa süre içerisinde piyasaya sürüleceğinin de sinyallerini verdi.

Venezuella, ABD Yaptırımlarına Karşı Yeni Önlemler Aldı

Venezuella petrole dayalı şifreli para kararını, Amerika’nın yaptırımlarından en az şekilde etkilenmek için aldığını açıklamıştı. Birkaç ay önce yapılan bu açıklamayı Venezuella’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro bizzat kendisi yapmıştı. Açıklama sonrasında tüm dikkatler ülkeye çevrilmiş, konuyla ilgili yapılacak yeni duyurular beklenmeye başlamıştı.

Devlet Başkanı Maduro yeni açıklamasıyla dünyayı yine şaşırtmayı başardı. Bir Petro’nun petrol sepetinde eşit fiyatta olacağını duyuran Maduro, yaptırımları aşmak için ellerinden geleni yapacaklarının sinyalini verdi.

1 Petro, 59 Dolara Eşitlenecek

Ülkenin Petrol Bakanlığı tarafından kayıt altına alınan veriler dikkate alındığında ülkenin remi petrol sepetinde geçerli olmak üzere bir Petro 59,07 dolar olacak. piyasanın tamamı baz alınırsa ülkenin yeni şifreli parasının piyasa değeri 5 milyar 900 milyon dolar gibi dev bir rakam olacak.

Tüm bu gelişmeler kaydedilirken Petro’nun borsaya giriş yapıp yapmayacağı netlik kazanmadı. Borsaya giriş yapılırsa hangi borsalar işleme başlayacak buda merak edilenler arasında yer alıyor.

Kripto paralar arasında en çok tercih edilenlerin bugün kaydettikleri ise şöyle Bitcoin’in işlem fiyatı bir önceki güne kıyasla yüzde 0,18 oranında düştü. İşlem fiyatı ise 16 bin 513 dolar. Ripple’deki düşüş ise yüzde 0,88 olarak kaydedildi. Ripple 2 dolar 66 centten işlem görüyor. Ethereum’daki gelişmeler ise artış yönlü oldu. Artış yüzde 7,98’i bularak bin 71 dolara yükseldi.