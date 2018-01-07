2017’de 14 Bin 645 Araç Geri Dönüşümle Ekonomiye Yeniden Kazandırıldı
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2017’de 14 Bin 645 Araç Geri Dönüşümle Ekonomiye Yeniden Kazandırıldı


2017’de 14 Bin 645 Araç Geri Dönüşümle Ekonomiye Yeniden Kazandırıldı
2017’de 14 Bin 645 Araç Geri Dönüşümle Ekonomiye Yeniden Kazandırıldı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-07 Saat: 12:45:26
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Geçen yıl kullanım ömrünü tamamlayan ve geri dönüşüme giden araç sayısı 14 bini aştı. Bu araçlar lisanslı tesislerde ekonomisine yeniden kazandırıldı.

Geçen yıl kullanım ömrünü tamamlayan ve geri dönüşüme giden araç sayısı 14 bini aştı. Bu araçlar lisanslı tesislerde ekonomisine yeniden kazandırıldı.

Kullanım Ömrü Biten Araçlar Önce Tesislere Geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamayla kullanım ömrü bitmiş araçlar trafikten çekilerek, lisanslı atık tesislerinde geri dönüştürüldü. Ömrünü Tamamlamış Araç Veri Sistemi dahilinde hurdaya giden taşıt sayısı, 2017 yılında 14 bin 645 oldu. Söz konusu sistem kullanım ömrünün sonuna gelmiş olan araçların direk olarak hurdaya çıkmasına büyük ölçüde engel oldu.

Hurda araçlar bu kapsamda öncelikle geri dönüşüm tesislerine gitti. Sistemle birlikte hurda araçlardan alınan bazı parçaların barkodlaması yapılarak kullanıma sunuldu. Bu işlemler yasadışı olarak yapılan değişimlerinde önünü kapattı.

Faaliyet gösteren Geri Dönüşüm Tesisi 11 Adete Yükseldi

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren il müdürlerinin izniyle faaliyet gösteren teslim noktası sayısı ise 235 adet olarak görülürken, bakanlığın lisans verdiği geçici depolama tesisi sayısı ise 103’ü buluyor. Yurt genelinde hurda olarak adlandırılan kullanım ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümünü sağlayan tesis sayısı toplamda 11 adet.

2012’de 8 Bin Araçtı, 2017’de İki Katına Çıktı

Ömrünü Tamamlamış Araç Veri Sistemi kayıtlarına göre 2012 yılında 8.058 adet araç sistem dahilinde hurdaya ayrıldı ve geri dönüşüm tesislerine giriş yaparak ekonomiye yeniden kazandırıldı. Bir sonraki yıl sistem üzerinden teslim alınan araç sayısı 10.619’a yükseldi. 2014 yılında bu sayı 11.962 adet oldu. 2015 kayıtlarına göre Ömrünü Tamamlamış Araç Veri Sistemi dahilinde 14.736 adet araç lisanslı tesislere gönderildi. Kullanım ömrünü tamamlamış araçlar 2016’ya gelindiğinde 15.541 adete kadar yükseldi. Geçtiğimiz sene sistem üzerinden hurdaya ayrılan ve lisanslı tesislerle geri dönüşümü sağlanan araç sayısı ise 14.645 adet olarak kayda geçti. 

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