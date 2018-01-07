Atasay Sektördeki En İtibarlı Marka Seçildi

Pazarlama sektörünün en önemli dergilerinden olan Marketing Türkiye’nin, Akademetre iş birliğiyle “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması sonucunda düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” dördüncü kez sahiplerini buldu. 5 Ocak Cuma günü Raffles İstanbul Zorlu Center’da düzenlenen ödül töreninde Türkiye’nin lider kuyum markası Atasay, mücevherat sektöründe Türkiye’nin en başarılı markası seçildi.

Bu yıl 40’ı aşkın kategori üzerinden değerlendirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde saha araştırmasıyla toplam 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ilk üçe giren markalar belirlendi. 40’ı aşkın sektörün 2017 yılında itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşları bu muhteşem gecede ödüllerine kavuştu.

Atasay adına ödülü alan Kurumsal İletişim Direktörü Elif Arzu Arıcan, “Yeni yıla böyle değerli bir ödülle başladığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Bu ödül başarılı bir takım çalışmasının eseri. Bizi Türkiye’nin en başarılı mücevherat markası haline getiren tüm yöneticilerimize, çalışanlarımıza, bu değerli ödül programını düzenleyerek markaların başarılarını görünür kılan Marketing Türkiye ve Akademetre ekibine, paydaşlarımıza ve tüm Türk halkına Atasay adına çok teşekkür ederim. Biz Atasay olarak, genç, anı yakalayan, yüzü geleceğe dönük yeni marka kimliğimizle önümüzdeki dönemde de en başarılı marka olmaya, yenilikten, değişim ve dönüşümden beslenerek kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.“ dedi.