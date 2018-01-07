Akmerkez'de Arçelik Yeni Konsepti İle Açılışını Gerçekleştirdi
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Akmerkez'de Arçelik Yeni Konsepti İle Açılışını Gerçekleştirdi


Akmerkez'de Arçelik Yeni Konsepti İle Açılışını Gerçekleştirdi
Akmerkez'de Arçelik Yeni Konsepti İle Açılışını Gerçekleştirdi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-07 Saat: 13:04:45
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Arçelik firma olarak müşteri odaklı anlayışı ile dikkat çekerken bu süreçte Akmerkez'de yeni konsepti ve çalışmaları ile mağaza açılışını gerçekleştirdi.

Arçelik yeni nesil mağaza ağını genişletmeyi sürdürüyor. İzmir Asmaçatı ve İstanbul İstinye Park mağazalarının ardından, Arçelik bayisi Songül Toprak Özsan’ın 25 yıl önce Akmerkez’de açtığı ve markanın ilk AVM şubesi olan mağazadaki dönüşüm bu genişlemenin en yeni halkası oldu. Yeni konsept mağaza, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile çok sayıda davetlinin katıldığı özel bir törenle açıldı.

Açılışta konuşan Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu, “Dijital dönüşüm perakende sektörünü de değiştiriyor. Ne kadar çok alışveriş yaptığından çok, ne kadar anlamlı alışveriş yaptığını düşünen yeni nesil bir tüketici var artık. Sosyal medyadaki kimlik ve itibarlarını önemseyen dijital ekonomiyi merkezine koyan müşterilere dokunabilmek çok önemli. Deneyime, sürece ve katma değerli hizmete önem veren bu yeni nesil tüketicilerin beklentilerine cevap verebilmek adına mağazalarımızı ve bayi ağımızı mümkün olan en üst düzeyde kişisel deneyim imkanı sunan, müşterinin alışveriş yaparken keyif alacağı yaşam alanlarına çeviriyoruz. Teknolojiyi deneyim alanlarıyla birleştiren yeni konsept mağazalarımızı ihtiyaç ve lokasyona göre farklı büyüklüklerde müşterilerimizle buluşturuyoruz.” dedi.

63 yıllık geçmişe sahip Arçelik’in köklü bayi ağına dikkat çeken Bulgurlu sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de 10’uncu kez üst üste Lovemark seçilen tek marka olmak büyük bir sorumluluk. Arçelik’in tüketicisiyle kurduğu bu eşsiz bağda ülkenin dört yanındaki, çalışkan, güvenilir bayi ve servislerimizin çok önemli bir rolü var. İleri teknolojinin insan faktörüyle doğru noktada buluşması bizim için kritik. Müşteri deneyimi odaklı yeni konseptimizi hem bayilerimiz hem de yeni mağazalarımız aracılığıyla yaymaya devam edeceğiz.”

En yeni teknolojileri tüketiciyle buluşturan Akmerkez mağazasında, Arçelik ürünlerinin yanı sıra cep telefonu, tablet, dijital oyuncaklar gibi elektronik ürünler de bulunuyor. Müşteriler akıllı ekran sayesinde mağazada olmayan ürünleri bire bir boyutlarda interaktif olarak inceleyebiliyor. Ürünlerin birebir deneyimlenebileceği Arçelik Akmerkez mağazasında pişirme alanında şeflerle özel etkinlikler düzenlenecek, saç tasarım alanındaki bakım ürünleri kuaförler eşliğinde test edebilecek.

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