İşsiz Gençler Dikkat! İşte Günlük 75 Lira Kazanmanın Yolu!

Gençlerin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğin azalması için İŞKUR 2018 yılında farklı eğitim programları düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı İstihdamın Artacağını Müjdeledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istihdamın yeni yılda da hız kesmemesi adına devlet tarafından sağlanan teşviklerin devam edeceğini müjdelemişti. Cumhurbaşkanı bunun yanında işi olmayan gençlere iş sözü vermiş, 75 liralık cep harçlığının söz konusu olacağını kaydetmişti. İşsiz gençlerse bu açıklama ardından iş sahibi olmanın ayrıntılarını merak etmeye başladı. Bu kapsamda İŞKUR tarafından hayata geçirilecek eğitim programları ve iş başı eğitimleri, işsizlerin derdine derman olacak gibi görünüyor.

İŞKUR İş Başı Eğitim Programlarıyla Gençleri Eğitecek

İşbaşı eğitimleri kapsamında İŞKUR, geleceğin mesleklerine yönelik eğitimlerle yetişmiş insan gücü oluşturacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençler ilgili mesleklerde işe başlama fırsatı yakalayacak. Geleceğin meslekleri olarak ifade edilen yenilenebilir enerji, siber güvenlik, bulut bilişim ve kodlama gibi mesleklere yönelik eğitim programları 18 ile 29 yaş arasındaki gençlere kapı açacak. Söz konusu meslek gruplarına yönelik eğitimler 9 ay boyunca devem edecek. Eğitim programlarına katılan gençlere 75 liralık cep harçlığı verilecek. Alınan bilgilere göre yurt genelinde faaliyet gösteren bilişim firmaları işbaşı eğitim programı dahilinde başvuruları kabul etmeye bile başladı.

İş Başı Eğitimlerine Katılma Şartları

İŞKUR’un işbaşı eğitim programlarına 15 yaşın üzerinde olan tüm gençler katılabiliyor. Bu kapsamda tek şart programlara katılacak gençlerin İŞKUR’un veri tabanında yer alması ve çalışmıyor olması olarak ifade edildi. Diğer şartlar ise İŞKUR’un internet sitesinde yer alıyor.

İşbaşı eğitime katılan kişiler eğitim boyunca günlük 54 lirayı bulan cep harçlığı almaya hak kazanıyor. Bu miktar öğrenci olmayanlara verilirken, eğitime katılan öğrencilere sağlanan destek 40 lira 50 kuruş üzerinden veriliyor. İşsizlik maaşı alanlar katıldıkları eğitimlerde günlük 27 liralık cep harçlığı almaya hak kazanıyor. Tüm bu destekler yanında işbaşı eğitimi alan kişilerin sigorta ve GSS primleri de ödenmeye devam ediyor.