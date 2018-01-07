Tekstil İşçisi Olarak Başladı! Kendi Markasıyla Dünyaya Açıldı
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Tekstil İşçisi Olarak Başladı! Kendi Markasıyla Dünyaya Açıldı


Tekstil İşçisi Olarak Başladı! Kendi Markasıyla Dünyaya Açıldı
Tekstil İşçisi Olarak Başladı! Kendi Markasıyla Dünyaya Açıldı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-07 Saat: 13:42:31
Anasayfa İthalat&İhracat Tekstil İşçisi Olarak Başladı! Kendi Markasıyla Dünyaya Açıldı

Tekstil işçisi olarak başladığı kariyerinde gelişme göstererek, şimdilerde kendi markasıyla oluşturduğu atölyesinde 10 kişiye istihdam sağlıyor.

Kazandığı Hava Harp Okuluna babasının isteği üzerine gitmeyen ve bir tekstil firmasında kariyerine başlayan, üç çocuk annesi, 43 yaşındaki Aliye Fakıoğlu, gösterdiği azim, çalışkanlık ve eşinin desteğiyle beraber geliştirdiği atölyesinde, 10 kişiye iş imkanı verdi.

Kariyerine başladığı tekstil firmasında gösterdiği azim ve çalışkanlığı sayesinde kısa bir zaman dilimi içerisinde yükselip şef konumuna gelen ve yeni işe başlamış kadınlara nakış eğitmenliği yapan Fakıoğlu, konu hakkında açıklamalarda bulundu. 

1991 senesinde dünya evine girdiğinden bahseden Fakıoğlu, 1998 senesinde borca girerek satın almış oldukları atölyeyi işletmeye başladıklarını belirtti. İşlerini büyüterek, geliştiren Fakıoğlu, atölyede 10 kişinin istihdam edildiğini ifade ederek, Aliye markasıyla yorgan üretimi gerçekleştirdiklerini vurguladı. 

500 Yorgan Üretim Kapasitesine Sahip

500 yorgan üretim kapasitesine sahip olan atölyede, nevresim, battaniye, pike gibi ürünlerin üretimini de yaptıklarından bahseden Fakıoğlu, kendi markalarının yanında ihracata ilişkin fason üretim de gerçekleştirdiklerine dikkatleri çekti. Babasının kendisini okutmadığını fakat kendisinin çalışma hayatına girmeyi istediğini söyleyen Fakıoğlu, yorgancılığı eşi vasıtasıyla öğrendiğini ve eşinin kendisine destek olduğunu anlattı.

El işi yorganlara eskiden olduğu gibi fazla talep gelmemesi üzerine, yurt dışından makineler getirdiklerini dile getiren Fakıoğlu, bu şekilde yorgan işine giriş yaptıklarını ve Türkiye geneline yorgan satışı gerçekleştirdiklerini vurguladı. 

25 Metrekarelik Dükkanda Başladı

Kariyerine 25 metrekarelik alandan oluşan bir dükkanla başlangıç yaptığını işaret eden Fakıoğlu, şimdiki üretim alanlarının bin metrekareden oluştuğunu ifade etti. Suudi Arabistan ve Almanya gibi ülkelere satış gerçekleştirdiklerinin altını çizen Fakıoğlu, bunun yanında Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarikçi firmalarından biri olduklarını da sözlerine ekledi. 

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