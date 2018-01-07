Ceynak 347 Milyonla Tekirdağ Limanı İhalesini Kazandı!
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Ceynak 347 Milyonla Tekirdağ Limanı İhalesini Kazandı!


Ceynak 347 Milyonla Tekirdağ Limanı İhalesini Kazandı!
Ceynak 347 Milyonla Tekirdağ Limanı İhalesini Kazandı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-07 Saat: 14:00:01
Anasayfa Eko Gündem Ceynak 347 Milyonla Tekirdağ Limanı İhalesini Kazandı!

Tekirdağ Limanı'na yönelik açık artırma usulü açılan ihaleyi Ceynak Lojistik kazandı.

Türkiye Denizcilik İşletmesi AŞ'nin sahibi olduğu Tekirdağ Limanı'nın özelleştirilmesi adına açılan ihaleyi toplamda 347 milyon 100 bin TL teklif sunan Ceynak'ın kazandığı bildirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca ikinci kez ihaleye çıkartılan Tekirdağ Limanı'nın ihalesi, açık artırma usulü gerçekleştirildi. 

2010 senesinde yine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca açılan ihale kapsamında Samsun Limanı'nı da 36 seneliğine devralan Ceynak, ihaleyi kazanması sonucunda işletmeleri arasında ikinci limanı da bünyesine kazandırmış oldu.

Türkiye'nin En Büyük Antrepo İşletmecisi

Cey Şirketler Grubu'nun amiral gemisi olarak tabir edilen Ceynak'ın ülke genelindeki en büyük antrepo işletmecisi ünvanına sahip olduğu bilinirken, konu hakkında Cey Şirketler Grubu'nun Yönetim kurulu Başkanı olarak görev alan Ali Avcı'dan açıklama geldi.

Ali Avcı Tekirdağ Limanı ihalesine yönelik olarak gerçekleştirdiği açıklamada, ülkenin yatırıma gereksinim duyduğu bu zamanlarda, yatırım gerçekleştirmeyi bir sorumluluk olarak görüp ihaleye katıldıklarını vurguladı. Türkiye'nin geleceğine ve ekonomik kalkınması adına katkı sağlayacak olan hiçbir yatırımdan kaçınmayacaklarını söyleyen Avcı, Samsun Limanı'nın Karadeniz'in en önemli lojistik üslerinden biri haline getirdikleri gibi, Tekirdağ Limanı'nı da teknolojiyle donatacaklarını ifade etti. 

Trakya Bölgesi İhtiyaçlarını Karşılayacak

Yakın bir zaman dilimi içerisinde İstanbul'da dahil olmak üzere Trakya Bölgesi'ni konteyner, genel kargo ve Ro-Ro taşımacılığına yönelik bütün gereksinimlerini karşılayacak duruma getireceklerini dile getiren Avcı, edindikleri tecrübelerin kendilerini uluslararası alanlarda liman işletmeciliğine ilgi gösterir bir duruma getirdiklerinden bahsetti. 

Öte yandan Cey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Avcı, ilerleyen günlerde bir Avrupa Liman İşletmeciliğini bünyelerine katma ihtimali olduğunu da sözleriyle vurguladı. 

Türkiye Denizcilik İşletmesi AŞ Tekirdağ Limanı Ceynak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Cey Şirketler Grubu Trakya
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