Türkiye Ev Sahipliğinde 41'inci Sırada!

Türkiye'de bulunan vatandaşların yüzde 60.4'lük diliminin oturduğu evde, ev sahibi konumunda bulunduğu bildiriliyor. Tablo doğrultusunda ev sahipliği konusunda Türkiye'nin yolun başında olduğu gözlemlenirken, dünya geneli baz alındığında yapılan araştırmadaki 47 ülkenin arasında Türkiye'nin bahsi geçen konuda 41'inci sırada olduğu göze çarpıyor.

İnşaat yatırımlarının 2017 senesinin üçüncü çeyreği baz alındığında yüzde 12 oranında artış gösterdiği ifade edilirken, inşaat yatırımları kapsamında konut sektörü de geçtiğimiz sene de dikkatleri üzerine çekti. Ülke genelinde geçtiğimiz senenin ilk 11 aylık dönemi baz alındığında toplam olarak 1 milyon 276 bin 342 konut satıldığı gözlemlenirken, bu duruma rağmen Türkiye'nin ev sahipliği oranının dünya ortalamasının oldukça gerisinde olduğu bildirildi.

Türkiye Dünyanın En Büyük 17'nci Ekonomisine Sahip

Demografik ve ekonomik gelişmeler baz alındığında, dünya ile karşılaştırıldığında sektörün potansiyel barındırdığı ifade edilirken, dünya genelinin en büyük 17'nci ekonomisine sahip konumda olan Türkiye'nin, genç nüfusuyla, konut sektörü adına büyüme dinamiklerini bünyesinde barındırdığı dile getiriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan elde edilen bilgiler doğrultusunda ise ülke genelindeki hanehalkı sayısının 19 milyon 481 bin seviyesinde olduğu gözlemlenirken, ortalama hanehalkı büyüklüğünün ise 3.8 kişiden oluştuğu ifade ediliyor. Ayrıca bahsi geçen rakamın Avrupa'da ki oranının yüzde 2.5 seviyesinde olduğu belirtilirken, Türkiye'de bir evde yaşayan kişi sayısında artış görüldüğü işaret ediliyor.

Köyden Kente Göç Sürüyor

Öte yandan genç nüfusu içerisinde barındıran Türkiye'nin ortalama yaş oranının ise 31.5 olduğu söylenirken, yine TÜİK verileri doğrultusunda 2016 senesi içerisinde toplamda 594 bin çiftin evlendiği ve 126 bin çiftin ise boşandığı vurgulanıyor. Köylerden kente göçün sürdürüldüğü Türkiye genelindeki kentleşme oranının ise mevcut durumda yüzde 78 oranında olduğu ve bu duruma bağlı nüfusun ise 60 milyon seviyesinde bulunduğu belirtiliyor.

Göçten kaynaklanan kentleşmeden dolayı sektörün canlılığını sürdürdüğü dile getirilirken, demografik özelliklerden kaynaklı olarak sektörün, faiz oranları ve fiyatların bir miktar daha ulaşılabilir olması durumunda canlılığını koruyacağı dile getiriliyor.