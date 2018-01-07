Döviz ve ÖTV Etkisi Ultra Lüks Araç Pazarını Daralttı
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Döviz ve ÖTV Etkisi Ultra Lüks Araç Pazarını Daralttı


Döviz ve ÖTV Etkisi Ultra Lüks Araç Pazarını Daralttı
Döviz ve ÖTV Etkisi Ultra Lüks Araç Pazarını Daralttı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-07 Saat: 14:50:01
Anasayfa Otomotiv Döviz ve ÖTV Etkisi Ultra Lüks Araç Pazarını Daralttı

Döviz kurlarında yaşanan artış ve ÖTV düzenlemesi kaynaklı olarak ultra lüks araç pazarında daralma yaşanıyor.

Ultra lüks olarak tabir edilen F segmenti araç pazarında döviz kurlarında görülen artıştan ve Özel Tüketim Vergisi düzenlemesinden kaynaklı olarak daralma sürerken, geçtiğimiz sene F segmentinde bulunan araçların satışlarının, 2016 senesi baz alındığında yüzde 15.3 oranında gerileyerek 4 bin 270 seviyesine düştüğü ifade edildi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verileri göz önüne alındığında, geçtiğimiz sene neredeyse tümü 2000 cc'nin üstünde bulunan lüks ve ultra lüks araçların satışlarında, bir önceki seneye oranla yüzde 2.3 azalma yaşanarak 26 bin 969 seviyesine düştüğü gözlemlendi.

Satışların ise geçtiğimiz sene 2016 senesine oranla lüks araçlarda yüzde 0.6 seviyesinde artış göstererek, 22 bin 699 seviyesine ulaştığı tespit edilirken, ultra lüks araçların satışlarındaysa yüzde 15.3 oranında azalma görüldüğü dile getirildi. 

BMW 5 Serisi Lider

Bu kapsamda lüks araç segmenti göz önüne alındığında 2017 senesinde en çok satılan araç modelinin 7 bin 964 seviyesiyle BMW 5 serisi olduğu ifade edildi. BMW 5 serisini ise sırasıyla 6 bin 39 satışla Mercedes Benz E serisi takip ederken, bunu ise 2 bin 674 satışla Audi A6 izledi.

Yine bahsi geçen dönem içerisinde ultra lüks segmentinde BMW X5 modeli toplam da 767 satış ile birincilik koltuğunu kaparken, BMW X5'i ise bu konuda Volvo XC90 modeli 550 araç satışıyla takip etti. 

Aston Martin 25 Araç Sattı

Türkiye pazarına sunmuş olduğu araçların tümü F segmenti ultra lüks araçları barındıran Aston Martin ise, geçtiğimiz sene içerisinde 25 otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu satışlar içerisinde DB11 17 adet, Vantage 3 adet, Rapide 3 adet ve Vanquish ise 2 adet olarak kaydedildi. 

Öte yandan 2016 senesinde ise bahsi geçen segmentlerde toplam BMW satışı 9 bin 318 adet olurken, Mercedes Benz satışı 8 bin 488 adet, Audi satışı 3 bin 501 adet, Land Rover satışı ise 2 bin 108 olarak gerçekleşmişti. 

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