Bankaların Kara Listesi Esnafları Zorluyor!
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Bankaların Kara Listesi Esnafları Zorluyor!


Bankaların Kara Listesi Esnafları Zorluyor!
Bankaların Kara Listesi Esnafları Zorluyor! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-07 Saat: 15:11:40
Anasayfa Eko Gündem Bankaların Kara Listesi Esnafları Zorluyor!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamalarda bulunarak, bankaların kara liste uygulamasına tepki gösterdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken bankaların kara listesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Palandöken tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, esnafların ve sanatkarların uygun şartlarda kredi desteklerinden faydalanması adına hazırlanmış olan kararname taslağının olumlu bulunduğunu ifade edildi. 

Palandöken açıklamasında, düzenleme genelinde sicil affının da hatırlanmasını isteyerek, Hazine kapsamında esnaflar adına bu sene içerisinde 1.5 milyar TL'den oluşan ödeneğin tahsis edildiğine vurgu yaptı. 

Kredi Desteklerinin Sürmesi Sevindirici

Bankaların esnaflara yönelik sağlayacağı kredi bakiyesinin yüzde 20 artış göstererek 28.80 milyar TL seviyesine gelmesinin beklentiler arasında bulunduğuna değinen Palandöken, esnafa yönelik yapılan kredi desteklerinin bu sene içerisinde de artış göstererek devam etmesinin sevindirici bir hadise olduğunu dile getirdi. 

Devletin küçük esnaflara kredi verebilmek adına tüm imkanları zorladığının altını çizen Palandöken, bankaların bu durumun önünü kara liste uygulamasıyla birlikte kapadığını ifade etti. Son 14 sene içerisinde üç defa sicil affı çıkmasına rağmen, bankaların kara liste adındaki uygulamasından dolayı esnafların kredilere ulaşabilmesi adına sıkıntılar yaşadığını işaret eden TESK Genel Başkanı Palandöken, isteyen bankanın sicil affını uyguladığını, istemeyenlerin ise herhangi bir uygulama yapmadığını vurguladı. 

Esnaflar Bankaların İnsafına Bırakılmamalı

Esnafların hiçbir koşul altında bankaların insafına terk edilmemesi gerektiğinden bahseden Palandöken, etkin sicil affı adına meclis genelinde yeni bir kararın alınması gerektiğini ve bu kararın net olması gerektiğini dile getirdi. Bu kararın net olmasını, bankaların keyfi uygulama yapamaması adına istediğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bahsi geçen konuda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na oldukça fazla sayıda şikayet geldiğini bildirdi. 

Öte yandan Palandöken açıklamasında, bankacılık sektöründe kara liste olarak nitelendirilen,  geçmişe yönelik olumsuz bilgileri kullanma uygulamasının sonlandırılmasının ve etkin bir yasal düzenlemenin faaliyete alınmasının şart olduğunu sözlerine ekledi. 

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