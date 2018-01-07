Milli Muharip Uçak Projesi'nde Önemli Adımlar!
Advert Advert Advert


Milli Muharip Uçak Projesi'nde Önemli Adımlar!


Milli Muharip Uçak Projesi'nde Önemli Adımlar!
Milli Muharip Uçak Projesi'nde Önemli Adımlar! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-07 Saat: 15:46:07
Anasayfa Eko Gündem Milli Muharip Uçak Projesi'nde Önemli Adımlar!

Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında bu sene motor ve kritik sistemlerin geliştirilebilmesi adına sözleşmelere imzaların atılması planlanıyor.

TAI tarafından yürütülen MMU Projesi'nde bu sene motor ve kritik sistemlerin geliştirilmesine ilişkin sözleşmelere imzalar atılacak. Proje adına gereksinim duyulan insan kaynağının çoğaltılmasına yönelik ise çalışmalar yürütülecek.

Bu sene içerisinde imzası atılacak olan Milli Muharip Uçak Projesi'nin yapılan sözleşmeler çerçevesinde yol alması planlanıyor. Başta ana yüklenici konumunda olan TUSAŞ/TAI olmak üzere projede görev alacak bütün paydaşlarla gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

F-16'nın Yerini Alacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gereksinimlerini karşılayabilmek adına başlatılmış olan proje kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanteri içerisinde yer alan ve 2030'lu senelerden itibaren aşamalı bir şekilde devreden çıkarılması planlanan F-16'ların yerini alacak biçimde tasarlanan, modern uçakların üretiminin yapılması amaçlanıyor. 

TAI ve BAE Systems arasında Milli Muharip Uçak geliştirilmesine ilişkin ve ön tasarım kademesini kapsayan iş birliği anlaşmasının geçtiğimiz sene içerisinde imzalandığı ifade edilmişti. Bu dönemde hava aracının geliştirilebilmesi, mühendislik, test altyapısı, teknoloji ve sertifikasyon adına olan süreçlerin geliştirilebilmesi, muharip uçak tasarımına ilişkin kabiliyet kazanılmasının amaçlandığı dile getirilmişti. 

Motor Seçimi Yapılması Bekleniyor

Ön tasarım aşamasının bitiminde projenin takip eden dönem ve kademeleri adına kesintisiz bir geçiş öngörülürken, öncelikli olarak kısa bir zaman dilimi içerisinde motor seçiminin yapılması beklentiler arasında bulunuyor. Yapılacak olan uçağın motor üretimi için TUSAŞ Motor Sanayi AŞ ve Kale Grubu-Rolls-Royce ortaklığının talip olduğu ifade edilirken, seçimin yapılmasından sonra bu kapsamda sözleşme imzalanacağı bildirildi. 

Öte yandan projelerin beklenilen nitelikte ve zamanda tamamlanabilmesi adına Teknopark İstanbul TAI Ar-Ge Merkezi'nin açılışını yapan şirketin ise burada toplam 200 mühendisi istihdam edeceği belirtildi. 

TUSAŞ TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. TAI Milli Muharip Uçak Projesi Kale Grubu-Rolls-Royce Teknopark İstanbul
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bankaların Kara Listesi Esnafları Zorluyor!
Bankaların Kara Listesi Esnafları Zorluyor!
Türkiye Ev Sahipliğinde 41'inci Sırada!
Türkiye Ev Sahipliğinde 41'inci Sırada!