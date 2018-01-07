Milli Muharip Uçak Projesi'nde Önemli Adımlar!

TAI tarafından yürütülen MMU Projesi'nde bu sene motor ve kritik sistemlerin geliştirilmesine ilişkin sözleşmelere imzalar atılacak. Proje adına gereksinim duyulan insan kaynağının çoğaltılmasına yönelik ise çalışmalar yürütülecek.

Bu sene içerisinde imzası atılacak olan Milli Muharip Uçak Projesi'nin yapılan sözleşmeler çerçevesinde yol alması planlanıyor. Başta ana yüklenici konumunda olan TUSAŞ/TAI olmak üzere projede görev alacak bütün paydaşlarla gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

F-16'nın Yerini Alacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gereksinimlerini karşılayabilmek adına başlatılmış olan proje kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanteri içerisinde yer alan ve 2030'lu senelerden itibaren aşamalı bir şekilde devreden çıkarılması planlanan F-16'ların yerini alacak biçimde tasarlanan, modern uçakların üretiminin yapılması amaçlanıyor.

TAI ve BAE Systems arasında Milli Muharip Uçak geliştirilmesine ilişkin ve ön tasarım kademesini kapsayan iş birliği anlaşmasının geçtiğimiz sene içerisinde imzalandığı ifade edilmişti. Bu dönemde hava aracının geliştirilebilmesi, mühendislik, test altyapısı, teknoloji ve sertifikasyon adına olan süreçlerin geliştirilebilmesi, muharip uçak tasarımına ilişkin kabiliyet kazanılmasının amaçlandığı dile getirilmişti.

Motor Seçimi Yapılması Bekleniyor

Ön tasarım aşamasının bitiminde projenin takip eden dönem ve kademeleri adına kesintisiz bir geçiş öngörülürken, öncelikli olarak kısa bir zaman dilimi içerisinde motor seçiminin yapılması beklentiler arasında bulunuyor. Yapılacak olan uçağın motor üretimi için TUSAŞ Motor Sanayi AŞ ve Kale Grubu-Rolls-Royce ortaklığının talip olduğu ifade edilirken, seçimin yapılmasından sonra bu kapsamda sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Öte yandan projelerin beklenilen nitelikte ve zamanda tamamlanabilmesi adına Teknopark İstanbul TAI Ar-Ge Merkezi'nin açılışını yapan şirketin ise burada toplam 200 mühendisi istihdam edeceği belirtildi.