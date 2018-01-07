Yatırımcıların Yüzleri Bu Hafta Yine Altınla Güldü

İran rejimine yönelik gerçekleştirilen protestolar çerçevesinde 30'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesi ve Kuzey Kore'nin ABD'ye karşı olan tehditlerini devam ettirmesiyle birlikte jeopolitik risklerde de artış meydana geldi.

Risk algısından dolayı yatırımcıların fiziki altın taleplerinde yoğunlaşma göze çarparken, Finans Analisti olarak görev yapan İslam Memiş piyasalarda yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu haftayı yatırımcıların, en güvenilir liman niteliğinde altını tercih ettiklerini dile getiren Memiş, ons altının fiyatının 2018 senesinin ilk haftası baz alındığında 1.324 dolar olduğunu, gram altın fiyatının ise 160.19 TL seviyesine kadar yükselme yaşadığını ifade etti.

Dolar TL Paritesinde Düşüş

Küresel piyasalarda ve yurt içi piyasalarda doların değer kaybı yaşadığını vurgulayan Memiş, dolar kurundaki kayıpları, Amerika Birleşik Devletleri tahvillerindeki getirilerin azalmasına, Euro dolar paritesinin toparlanma isteğine ve jeopolitik risk algılarının artmasına bağladı. Bahsi geçen sebeplerin dolar kuruna negatif bir etkisi olduğuna dikkatleri çeken Memiş, dolar TL paritesinin bu hafta içerisinde 3.79 TL'den, 3.73 TL'ye kadar indiğini işaret etti.

Senenin ilk haftasında dolara yatırım yapanları, dolar kurunun üzdüğüne vurgu yapan Memiş, euro dolar paritesinin ise 1.20 bandı üstünden haftayı tamamladığını dile getirdi. Yükselişlerin devamlılık göstereceği sinyalinin alındığını belirten Memiş, 1.1999 ila 1.2085 bandı arasında yatay bi seyir göstererek işlemler yapılan euro dolar paritesinde, yükselişin sürme ihtimali olduğuna dikkatleri çekti.

Yatırımcılar Dikkatli Olmalı

Yeni yıla moralli bir biçimde giriş yapan hisse senetlerinin yavaş yavaş satış sevilerine yaklaştığını düşündüğünü ifade eden Memiş, bu hafta içerisinde BIST 100 endeksinin 117.459 puana kadar çıktığını belirtti. BIST 100 endeksi baz alındığındaki yükselmenin, en fazla dolar kurunda yaşanan düşüşlere etkisi olduğunu kaydeden Finans Analisti Memiş, Kâr alış veya satış işlemlerinin başlayabileceği için, döviz, altın ya da borsa yatırımcılarının dikkatli davranması gereken bir dönem içerisinde olunduğunu sözlerine ekledi.