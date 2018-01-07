Eksik Primi Olanlar Dikkat! 100 Bin Vatandaşa Emeklilik Fırsatı

Bağ-Kur'lular yapılandırma kanunu çerçevesinde geçmişe yönelik borçlanmaya giderek yaş, sene ve prim şartını yerine getirmesi halinde emeklilik şansı bulabildi. SGK'lı olanlar içinse aynı imkanların getirilmesi gündeme geldi. Daha önceki dönemlerde de bu konu hakkında vatandaşlara bir müjde verilmişti.

100 Bin Vatandaşa Emeklilik Fırsatı

Düzenlemenin çıkması halinde emeklilik yaşını doldurmasına rağmen bazı sebeplerden dolayı işsiz kalarak prim sürelerini tamamlayamamış olanlar, yaşının ilerlemesinden dolayı iş verilmemiş olanlar için toplam da 100 bin kişiye emeklilik şansı tanınacak. Bahsi geçen bu çerçeve kapsamında ise birkaç formülün üstünde çalışmalar yapılıyor.

Çalışma kapsamında öncelikli olarak eksik primi bulunanlara borçlanmaya yönelik imkanlar sağlanması planlanıyor. Bu durumda ise belirli bir süre hizmet şartının aranabileceği ifade ediliyor. Borçlanma ile emekli olmak isteyenler için yasa çıkmasının şart olduğu dile getirilirken, bütçe dengeleriyle alakalı kaygılar sebebiyle çalışmaların yavaş ilerlediği belirtiliyor.

Çalışmalar Meclis'e Gidecek

Çalışmaların bitirilerek en kısa zaman dilimi içerisinde Meclis'in gündemine taşınması öngörülürken, yasanın beklendiği haliyle çıkartılması durumunda ise işten çıkartılan kişilerin, iflas sebebiyle işsiz olan ya da işe ara vermek zorunda kalmış olan çalışanların ve kepenkleri kapatması yüzünden prim yatıramamış olan esnafların emekliliğin önü açılacağı işaret ediliyor.

Öte yandan hastalık veya ekonomik kriz şeklindeki gelişmeler sebebiyle işlerini kaybeden ve iflas ederek bir daha çalışma imkanı yakalayamayan binlerce emekli adayının, kendini güven içerisinde hissetmediği dile getirilirken, emeklilik konusunda yaşa takılan kişilerle alakalı düzenlemeye gitmeye sıcak bakmadığı savunulan hükümet, prim gününde eksiklik olan vatandaşlara söz konusu çalışma ile kapı aralayacak.