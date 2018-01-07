Türk Kolonyasının Devi Dünya Pazarında Yerini Alıyor

Türk kolonyası denildiğinde akıllara gelen ilk markalardan biri olarak nitelendirilen Eyüp Sabri Tuncer, üretimini gerçekleştirdiği temizlik ürünleriyle ve kozmetik ürünleriyle dünya pazarına açıldı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Engin Tuncer, yaptığı açıklamada uzun süredir Eyüp Sabri Tuncer markasıyla AB ülkelerine ve Irak pazarına kolonya ihracatı yaptıklarına dikkatleri çekti. 94 senelik bir firma olduklarına vurgu yapan Tuncer, çok uzun senelerden beri sadece kolonya üretimi gerçekleştirdiklerini ve insanların kendilerinden çeşitli ürünler beklediklerini dile getirdi.

478 Ürün Çeşidi

Marka araştırması doğrultusunda tüketicilerin temizlik grubunda bulunan ürünleri görmek istediklerine değinen Tuncer, bunun sonucunda üretimlere başlayarak sabun, oda kokusu, krem, losyon şeklinde 15'i aşkın ürün yelpazesine ulaştıklarını ifade etti. Bahsi geçen ürünlerin alt kırılımlarıyla birlikte, fabrika genelinde 478 çeşit ürün üretimi yaptıklarını söyleyen Tuncer, çeşitliliğin armasıyla beraber dünya pazarında yer alma imkanının da fazlalaştığını işaret etti.

Avrupa Birliği pazarının yanı sıra, Tayland'a, Irak'a, Suudi Arabistan'a, Güney Kore'ye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ürün satışı yaptıklarına dikkatleri çeken Tuncer, genişleyen bir pazara sahip olduklarını, yurt dışında gerçekleştirilen tüm fuarlara katılım gösterdiklerini belirtti.

Yıllık İhracat Rakamı 2 Milyon Dolar

Senelik ihracat rakamlarının 2 milyon dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Tuncer, Hong Kong ile de temaslarının sürdüğünü ve ihracatlarını kısa sürede on katına ulaştırma ihtimalleri olduğunu söyledi. Ülkelere ve bölgelere yönelik ürün tercihlerinde değişim meydana geldiğini dile getiren Tuncer, tütün, amber ve lavanta tarzındaki kokuların Avrupa'ya gittiğinden bahsetti.

Uzak Doğu'ya ise daha çok doğal ürünlerin ihraç edildiğini ifade eden Tuncer, Uzak Doğu'dan yana oldukça umutlu olduklarını sözlerine ekledi.