Taşeronlara Kadroya Alınma Sürecinde Çağrı Merkezi Hizmeti!

Hak-İş Konfederasyonu tarafından, taşeronların kamudaki kadrolara geçişleri süresince, işçilere yardımcı olacak ve sorularını yanıtlayacak olan bir çağrı merkezi kuruldu. Hak-İş Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklama çerçevesinde, bahsi geçen çağrı merkezinin, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda kurulduğu ifade edildi.

Çağrı merkezi genelinde hukukçuların olduğu uzman bir ekibin yer aldığı bildirilen yazılı açıklamada, KHK kapsamında getirilen düzenlemelerle alakalı işçilerin aklına takılan soruların yanıtlandırılacağı ve muhtemel bilgi kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılacağı dile getirildi.

Hafta İçi Saat 08.30 İle 24.00 Arasında Hizmet Veriliyor

Açıklamada, uygulama çerçevesinde hukukçuların hafta içlerinde saat 08.30 ila 24.00 saatleri arasında hizmet vereceğine dikkat çekilirken, taşeron işçilerin (0312) 418 48 72 ve (0312) 417 80 02 numaralı olan telefonlar üstünden bilgi alabilecekleri belirtildi.

Öte yandan yayımlanan yazılı açıklama doğrultusunda Hak-İş'in Genel Başkanı konumunda bulunan Mahmut Arslan'ın da konuyla alakalı değerlendirmelerine yer verildi. Arslan açıklamasında, çağrı merkezine yönelik ilginin yoğun olduğunu dile getirerek, devletin kamu hizmetlerini bundan sonra kamu çalışanlarıyla yürüteceğini bildirmesinin, küresel kapitalizme yönelik büyük bir meydan okuma olduğunu savundu.

"KİT'lerde Çalışan Taşeron İşçiler de Kadroya Alınmalı"

Büyük resmi kaçırmamak gerektiğine vurgu yapan Arslan, bu resmin içerisinde bazı eksikliklerin olduğunun ve istedikleri şeyin KİT'lerde görev yapan taşeron işçilerinin de kadroya alınması olduğunun altını çizdi. Hak-İş adına bütün taşeron işçileri kapsayacak bir yola çıktıklarına değinen Arslan, taşeronlarının tümünün problemlerini çözebilmek adına mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.