Taşeronlara Kadroya Alınma Sürecinde Çağrı Merkezi Hizmeti!
Advert Advert Advert


Taşeronlara Kadroya Alınma Sürecinde Çağrı Merkezi Hizmeti!


Taşeronlara Kadroya Alınma Sürecinde Çağrı Merkezi Hizmeti!
Taşeronlara Kadroya Alınma Sürecinde Çağrı Merkezi Hizmeti! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-07 Saat: 17:44:59
Anasayfa Eko Gündem Taşeronlara Kadroya Alınma Sürecinde Çağrı Merkezi Hizmeti!

Hak-İş Konfederasyonu tarafından, taşeron işçilerin kadroya alınma süresi boyunca faaliyet gösterecek bir çağrı merkezi kuruldu.

Hak-İş Konfederasyonu tarafından, taşeronların kamudaki kadrolara geçişleri süresince, işçilere yardımcı olacak ve sorularını yanıtlayacak olan bir çağrı merkezi kuruldu. Hak-İş Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklama çerçevesinde, bahsi geçen çağrı merkezinin, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda kurulduğu ifade edildi.

Çağrı merkezi genelinde hukukçuların olduğu uzman bir ekibin yer aldığı bildirilen yazılı açıklamada, KHK kapsamında getirilen düzenlemelerle alakalı işçilerin aklına takılan soruların yanıtlandırılacağı ve muhtemel bilgi kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılacağı dile getirildi.

Hafta İçi Saat 08.30 İle 24.00 Arasında Hizmet Veriliyor

Açıklamada, uygulama çerçevesinde hukukçuların hafta içlerinde saat 08.30 ila 24.00 saatleri arasında hizmet vereceğine dikkat çekilirken, taşeron işçilerin (0312) 418 48 72 ve (0312) 417 80 02 numaralı olan telefonlar üstünden bilgi alabilecekleri belirtildi. 

Öte yandan yayımlanan yazılı açıklama doğrultusunda Hak-İş'in Genel Başkanı konumunda bulunan Mahmut Arslan'ın da konuyla alakalı değerlendirmelerine yer verildi. Arslan açıklamasında, çağrı merkezine yönelik ilginin yoğun olduğunu dile getirerek, devletin kamu hizmetlerini bundan sonra kamu çalışanlarıyla yürüteceğini bildirmesinin, küresel kapitalizme yönelik büyük bir meydan okuma olduğunu savundu. 

"KİT'lerde Çalışan Taşeron İşçiler de Kadroya Alınmalı"

Büyük resmi kaçırmamak gerektiğine vurgu yapan Arslan, bu resmin içerisinde bazı eksikliklerin olduğunun ve istedikleri şeyin KİT'lerde görev yapan taşeron işçilerinin de kadroya alınması olduğunun altını çizdi. Hak-İş adına bütün taşeron işçileri kapsayacak bir yola çıktıklarına değinen Arslan, taşeronlarının tümünün problemlerini çözebilmek adına mücadele vereceklerini sözlerine ekledi. 

Hak-İş Mahmut Arslan Çağrı Merkezi hak işçi sendikaları konfederasyonu
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anne Olanlara Verilen Desteklere Zam
Anne Olanlara Verilen Desteklere Zam
Yatırımcıların Yüzleri Bu Hafta Yine Altınla Güldü
Yatırımcıların Yüzleri Bu Hafta Yine Altınla Güldü