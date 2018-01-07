Anne Olanlara Verilen Desteklere Zam

Asgari ücretin artışıyla birlikte, devlet tarafından anne olanlara sağlanılan destek rakamlarında da yükselme görüldü. Annelere yapılan başlıca ödemeler olarak süt emzirme yardımı, çocuk parası ve doğum yardımı öne çıkıyor. İlk çocuğunu doğuran annelere 300 TL yardım sağlanırken, ikinci çocuğunu doğuran annelere 400 TL, üçüncü çocuğunu doğuran annelere ise 600 TL yardım yapılıyor. Bu yardımı almak isteyen vatandaşların ise Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, ilçelerde ise Kaymakamlıklara Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarıyla başvuru gerçekleştirmesi yeterli oluyor.

Gelen Zamla 149 TL Oldu

Annelere vetilen süt ve emzirme parasında da asgari ücretle birlikte bu sene zam yapıldı. Geçtiğimiz sene 133 TL olarak ödenen bu ücret, getirilen zamla birlikte 149 TL seviyesine yükseldi. Bahsi geçen süt ve emzirme parası alabilmek içinse vatandaşların SGK il müdürlüğüne doğum raporunu götürmek suretiyle başvuru yapmaları gerekiyor.

Annelere iş göremezlik raporu adına da ücret ödendiği biliniyor. Annenin aldığı maaş doğrultusunda verilen ücret ise doğum izninden yani 112 gün üstünden hesaplanıyor. 2017 senesinde ise en düşük doğum raporu parasının 4 bin 424 TL olduğu bilinirken, bu rakam bu sene içerisinde 5 bin 50 TL seviyesine yükseldi.

Ödemeler PTT ve Ziraat Bankası'na

Annelere verilen bu ücretler ise PTT'ye ve Ziraat Bankası'na yatırılıyor. Çocuk parası için yapılan başvurular ise 10 gün içerisinde PTT'den temin edilebiliyor. Rapor parasının ise her ayın 8'inci ve 14'üncü günü arasında yatırıldığı biliniyor. Başvuru yapan annelerin telefonuna gelen SMS sonrasında, annelerin çocuk parasını alabilmek için PTT'ye, diğer destekleri temin edebilmek içinse Ziraat Bankası'na gitmeleri gerekiyor.

Anneler genellikle doğum raporunun ücretlerini, iş göremezlik durumu bittikten sonra işleme konulduğundan dolayı, işe dönmelerinden yaklaşık 20 ila 45 gün sonra alabiliyor.