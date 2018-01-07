Anne Olanlara Verilen Desteklere Zam
Advert Advert Advert


Anne Olanlara Verilen Desteklere Zam


Anne Olanlara Verilen Desteklere Zam
Anne Olanlara Verilen Desteklere Zam Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-07 Saat: 18:06:18
Anasayfa Eko Gündem Anne Olanlara Verilen Desteklere Zam

Asgari ücretin artmasıyla birlikte, annelere yapılan yardım miktarlarında da artış gözlemlendi.

Asgari ücretin artışıyla birlikte, devlet tarafından anne olanlara sağlanılan destek rakamlarında da yükselme görüldü. Annelere yapılan başlıca ödemeler olarak süt emzirme yardımı, çocuk parası ve doğum yardımı öne çıkıyor. İlk çocuğunu doğuran annelere 300 TL yardım sağlanırken, ikinci çocuğunu doğuran annelere 400 TL, üçüncü çocuğunu doğuran annelere ise 600 TL yardım yapılıyor. Bu yardımı almak isteyen vatandaşların ise Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, ilçelerde ise Kaymakamlıklara Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarıyla başvuru gerçekleştirmesi yeterli oluyor.

Gelen Zamla 149 TL Oldu

Annelere vetilen süt ve emzirme parasında da asgari ücretle birlikte bu sene zam yapıldı. Geçtiğimiz sene 133 TL olarak ödenen bu ücret, getirilen zamla birlikte 149 TL seviyesine yükseldi. Bahsi geçen süt ve emzirme parası alabilmek içinse vatandaşların SGK il müdürlüğüne doğum raporunu götürmek suretiyle başvuru yapmaları gerekiyor. 

Annelere iş göremezlik raporu adına da ücret ödendiği biliniyor. Annenin aldığı maaş doğrultusunda verilen ücret ise doğum izninden yani 112 gün üstünden hesaplanıyor. 2017 senesinde ise en düşük doğum raporu parasının 4 bin 424 TL olduğu bilinirken, bu rakam bu sene içerisinde 5 bin 50 TL seviyesine yükseldi. 

Ödemeler PTT ve Ziraat Bankası'na

Annelere verilen bu ücretler ise PTT'ye ve Ziraat Bankası'na yatırılıyor. Çocuk parası için yapılan başvurular ise 10 gün içerisinde PTT'den temin edilebiliyor. Rapor parasının ise her ayın 8'inci ve 14'üncü günü arasında yatırıldığı biliniyor. Başvuru yapan annelerin telefonuna gelen SMS sonrasında, annelerin çocuk parasını alabilmek için PTT'ye, diğer destekleri temin edebilmek içinse Ziraat Bankası'na gitmeleri gerekiyor. 

Anneler genellikle doğum raporunun ücretlerini, iş göremezlik durumu bittikten sonra işleme konulduğundan dolayı, işe dönmelerinden yaklaşık 20 ila 45 gün sonra alabiliyor. 

annelere verilen destek zam asgari ücret PTT Ziraat Bankası süt ve emzirme parası iş göremezlik raporu
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anne Olanlara Verilen Desteklere Zam
Anne Olanlara Verilen Desteklere Zam
Yatırımcıların Yüzleri Bu Hafta Yine Altınla Güldü
Yatırımcıların Yüzleri Bu Hafta Yine Altınla Güldü