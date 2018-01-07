E-vize’de 20 Milyon Bandı Aşıldı!
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E-vize’de 20 Milyon Bandı Aşıldı!


E-vize’de 20 Milyon Bandı Aşıldı!
E-vize’de 20 Milyon Bandı Aşıldı! Seda Polat - Tarih: 2018-01-07 Saat: 18:50:18
Anasayfa Eko Gündem E-vize’de 20 Milyon Bandı Aşıldı!

2013 yılında ülkemizde faaliyete geçen Elektronik Vize Başvuru Sistemi’ne, şimdiye kadar tam 23 milyon 254 bin 597 yabancı başvuruda bulundu. 2013 yılında işlemlerin daha kolaylaşması için e-vize uygulaması başlatılmıştı. Bu uygulamaya başvuruda bulunan turistlerin 24 milyon 485 bin 631’i, e-vize alarak ülkemizi ziyaret etme şansı yakaladı.

2013 yılında ülkemizde faaliyete geçen Elektronik Vize Başvuru Sistemi’ne, şimdiye kadar tam 23 milyon 254 bin 597 yabancı başvuruda bulundu.

2013 yılında işlemlerin daha kolaylaşması için e-vize uygulaması başlatılmıştı. Bu uygulamaya başvuruda bulunan turistlerin 24 milyon 485 bin 631’i, e-vize alarak ülkemizi ziyaret etme şansı yakaladı.

Temel amaçları arasında havalimanlarındaki ve sınır kapılarındaki kuyrukları engellemek olan e-Vize uygulaması, 2013 yılının Nisan ayında uygulamaya konulmuştu. Bu uygulama ile 2018 yılının ilk gününe kadar sistemi kullanan yabancılar içinden %88’den fazlası vize alabildi. E-vize sistemi tarafından gelen bilgilere göre, e-vizeye başvuru en çok yaz aylarında gerçekleşiyor. Öyle ki günlük 15 ile 17 bin arasında e-vize kaydı yapılıyor. Tüm bunların yanında 13 Temmuz 2015 tarihinde tam 46 bin 747 vize başvurusu oldu ve bu şimdiye kadarki başvuruların en yüksek rakamı oldu.

En Fazla İngilizler E-vize Aldı!

Söz konusu dönemde yani 2013 Nisan ve 1 Ocak 2018 tarihleri arasında en çok vizeyi alan İngiliz vatandaşları oldu. İngilizler tam 5 milyon 800 bin adet e-vize almayı başardı. Irak ise 2 milyon 600 bin e-vize sahibi oldu. Hollanda, Belçika, Suudi Arabistan, Polonya, Amerika, Çin, Norveç ve Kuveyt de vize alan ülkeler arasında yerlerini aldı.

2013 yılında uygulamaya konulan e-vize, uygulamaya konulduğu günden bu yana büyük bir ilgiyle karşılandı. Prosedür ve sıra beklemek istemeyen yabancı ülke vatandaşları bu sistem sayesinde rahat bir vi ze alma süreci yaşadı. Bu da Türkiye’ye olumlu yönde yansıdı.

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