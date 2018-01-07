Amerika’nın Petrol Üretiminde Düşüş! Sondaj Kule Sayısı Düştü!

Dünya üzerindeki en büyük petrol üreticilerinden olan Amerika Birleşik Devletleri, yedi gün içinde bir gerileme yaşadı. Amerika’da petrol sanayisi için genel görünüm ve kısa dönem içerisinde ham petrol üretiminin gidişatını gösteren kriter olarak belirlenen sondaj kulesi sayısında son günlerde azala meydana geldi.

Dünya üzerinde en iyi şekilde petrol araştırma hizmeti sunan firmalardan biri olan Baker Hughes firmasınca yayınlanan haftalık verilerden elde edilen bilgilere göre, ABD’de bu hafta içerisinde tam 5 sondaj kulesi kapatıldı. Bu kapatılmanın ardından , yeni yılın ilk beş günlük sayısı toplamda 742 olarak belirlendi.

2014 Yılında zirveyi Görmüştü!

2014 senesinde 1609 rakamı ile en yüksek seviyesini yaşayan petrol sondaj kuleleri, petrol fiyatlarında yaşanan düşüsün ardından negatif yönde gelişme göstermişti. Geçtiğimiz sene bu sondaj kuleleri 316’ya kadar düşmüştü.

ABD’nin ham petrol üretimi geçtiğimiz hafta yükseliş göstermişti. ABD’deki yetkili merciiler tarafından gelen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta günde ortalama 28 bin varil artışa geçilmişti. Bu artış ile birlikte toplamda 9 milyon 780 bin varile yükselmişti. İdare tarafından verilen bilgiye göre, ABD’nin bu yılki petrol üretiminin günde ortalama 10 milyon varili bulması bekleniyor.

Son bir hafta içerisinde sondaj kulesi sayısında düşüş yaşanmasının sebebi, petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlanıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş ABD’nin sondaj kulelerini etkileyerek, kulelerinin kapanmasına neden oluyor.

Petrol sanayisi için önemli bir gösterge olan sondaj kulesi sayısı, o ülkenin petrol üretimi hakkında bilgi sunuyor.