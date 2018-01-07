Amerika’nın Petrol Üretiminde Düşüş! Sondaj Kule Sayısı Düştü!
Advert Advert Advert


Amerika’nın Petrol Üretiminde Düşüş! Sondaj Kule Sayısı Düştü!


Amerika’nın Petrol Üretiminde Düşüş! Sondaj Kule Sayısı Düştü!
Amerika’nın Petrol Üretiminde Düşüş! Sondaj Kule Sayısı Düştü! Seda Polat - Tarih: 2018-01-07 Saat: 19:08:37
Anasayfa Eko Gündem Amerika’nın Petrol Üretiminde Düşüş! Sondaj Kule Sayısı Düştü!

Dünya üzerindeki en büyük petrol üreticilerinden olan Amerika Birleşik Devletleri, yedi gün içinde bir gerileme yaşadı. Amerika’da petrol sanayisi için genel görünüm ve kısa dönem içerisinde ham petrol üretiminin gidişatını gösteren kriter olarak belirlenen sondaj kulesi sayısında son günlerde azala meydana geldi.

Dünya üzerindeki en büyük petrol üreticilerinden olan Amerika Birleşik Devletleri, yedi gün içinde bir gerileme yaşadı. Amerika’da petrol sanayisi için genel görünüm ve kısa dönem içerisinde ham petrol üretiminin gidişatını gösteren kriter olarak belirlenen sondaj kulesi sayısında son günlerde azala meydana geldi.

Dünya üzerinde en iyi şekilde petrol araştırma hizmeti sunan firmalardan biri olan Baker Hughes firmasınca yayınlanan haftalık verilerden elde edilen bilgilere göre, ABD’de bu hafta içerisinde tam 5 sondaj kulesi kapatıldı. Bu kapatılmanın ardından , yeni yılın ilk beş günlük sayısı toplamda 742 olarak belirlendi.

2014 Yılında zirveyi Görmüştü!

2014 senesinde 1609 rakamı ile en yüksek seviyesini yaşayan petrol sondaj kuleleri, petrol fiyatlarında yaşanan düşüsün ardından negatif yönde gelişme göstermişti. Geçtiğimiz sene bu sondaj kuleleri 316’ya kadar düşmüştü.

ABD’nin ham petrol üretimi geçtiğimiz hafta yükseliş göstermişti. ABD’deki yetkili merciiler tarafından gelen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta günde ortalama 28 bin varil artışa geçilmişti. Bu artış ile birlikte toplamda 9 milyon 780 bin varile yükselmişti. İdare tarafından verilen bilgiye göre, ABD’nin bu yılki petrol üretiminin günde ortalama 10 milyon varili bulması bekleniyor.

Son bir hafta içerisinde sondaj kulesi sayısında düşüş yaşanmasının sebebi, petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlanıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş ABD’nin sondaj kulelerini etkileyerek, kulelerinin kapanmasına neden oluyor.

Petrol sanayisi için önemli bir gösterge olan sondaj kulesi sayısı, o ülkenin petrol üretimi hakkında bilgi sunuyor.    

petrol sondaj kulesi abd ham petrol petrol üretimi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anne Olanlara Verilen Desteklere Zam
Anne Olanlara Verilen Desteklere Zam
Yatırımcıların Yüzleri Bu Hafta Yine Altınla Güldü
Yatırımcıların Yüzleri Bu Hafta Yine Altınla Güldü