İki Devden Birleşim Kararı! İnstagram ve Whatsapp İş Birliğinde!

İnstagram ile Whatsapp iş birliği yapmak için bir araya geldi. İnstagram’da hikaye gönderimi yapan kullanıcıların, bu hikayelerini aynı zamanda Whatsapp’ta da paylaşabilmesi için iki büyük dev çapraz gönderim konusunda masaya oturdu.

Whatsapp ve İnstagram ortak bir kararla uygulamalarında birleşime gidecek. İnstagram bu anlaşma ile, kendi platformunda yayınlanan hikayeleri direkt olarak Whatsapp’ta yayınlama özelliğini de getiriyor. Bu çapraz gönderim özelliği ile kullanıcılar artık İnstagrama attıkları hikayeleri direkt olarak Whatsapp hikayelerinde de yayınlayabilecekler.

İnstagram Hikayesini Whatsapp’ta da Paylaş!

Çapraz gönderim daha önce Facebook ile İnstagram arasında da uygulanmıştı. İnstagram’da çekilen fotoğraflar, Facebook üzerinden de aynı anda paylaşılabiliyordu. Bu özelliğin aynısı şimdi de Whatsapp’a uygulanacak. Bu özellik şimdilik sadece Brezilyalı kullanıcılara sunuldu. Tüm dünyaya ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Aynı zamanda Facebook’da benzer bir özellik yapacak ve paylaşılan fotoğrafları Whatsapp hikayelerine aktarabilecek. Yani İnstagram için gerçekleştirilen aktarım, Facebook üzerinden de gerçekleştirilecek. Facebook’a eklenen hikayeler aynı zamanda Whatsapp hikayelerinde paylaşılabilecek.

Dünyada yoğun bir şekilde kullanılan fotoğraf paylaşma, canlı yayın yapma ve hikaye paylaşma imkanı sunan uygulama, yepyeni bir gelişme ile kendini bir kez daha kanıtladı.

Yeni gelen bir özellik ile artık kullanıcıların hikayelerini tek tek sosyal kanallarda yayınlamayacak. Bunun yerine İnstagram’da yayınlayıp, Whatsapp’a da aktarabilecek.

Bu söz konusu gelişme şimdilik görüşme aşamasında. Projenin ne zaman sonuçlanacağı ise henüz bilinmiyor. Brezilya’da birkaç kişinin fark ettiği bu özellik, sadece Brezilyalı vatandaşlar tarafından kullanılıyor.