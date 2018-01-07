Türkiye Nitelikli Eleman Yetiştirme Peşinde! Kolej Formülü!

Sanayi kesiminin en büyük problemlerinden biri teknik eleman. Bu sorunu çözmek isteyen hükümet kolej formülü ile çözüm üretti. Organize Sanayi Bölgesi’nde Sanayi Bakanlığı ve MEB desteğiyle yeni okullar açıldı. Bu söz konusu proje 81 ilde de yaygınlaştırılacak.

Sanayiyi canlandırmak isteyen hükümet, bu hedef için önce bu sektörün sorunlarını çözmeye başladı. Nitelikli eleman sorunu yaşayan sanayii kesimi, bu proje ile bir sorunundan daha kurtulacak. Mesleki eğitim sisteminin güçlendirilmesi adına teknik kolej sistemi hayat geçiriliyor. Bu sistem ile Türkiye’nin rekabet gücü ve refahını artırmak amaçlı ileri teknolojili, yenilikçi ve yüksek katma değerli üretim yapısına geçiş hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda ise Organize Sanayi Bölgeleri’nde teknik kolejlerin kurulması yönünde çalışmalar sürüyor.

Kolej Formülü Uygulanmaya Devam Edecek!

Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’nün çerçevesinde Şırnak, Bursa Kestel, Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Antalya, Afyonkarahisar ve Tokat OSB’lerde 9 teknik kolej tamamlandı ve ardından da eğitim öğretime açıldı.

Daha birçok ilde bu kolejlerin açılıp, eğitim ve öğretime başlaması planlanıyor ve bu doğrultuda çalışmalar da sürüyor.

Bilim, teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda gereksinim duyulan insan kaynağı niteliklerinin belirlenmesi yönündeki çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda ise firmalar ile görüşmeler yapılıyor.

İki Bakanlığı bir araya getiren bu protokol ile bilişim teknolojileri alanında siber güvenlik, büyük veri ve bulut teknolojileri gibi konulardaki çalışmalar ile müfredatın geliştirilmesi de planlanıyor.