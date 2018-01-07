7 Ocak 2018 – Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Arttı

Spot piyasada geçen bir haftada bir megavat saatlik elektrik fiyatı yüzde 10 oranında artış kaydetti. Haftanın ilk günü için belirlenen fiyatlarda bugüne kıyasla yine artış yünlü hareket etti. Buna göre bir megavat saatlik elektrik yarın en yüksek 2014 lira 93 kuruş olacak. En düşük işlem fiyatı ise 134 lira 99 kuruştan gerçekleşecek.

İşlem Hacmi Yüzde 30’ün Üzerinde Arttı

Spot elektrik piyasası yılın ilk haftasını yükselişlerle geride bıraktı. Fiyat artışları yanında piyasadaki işlem hacmi de artış yönlü hareket etti. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin dün ve bugün kayıt altına aldığı veriler karşılaştırıldığında işlem hacmindeki artışın yüzde 30,52’yi bulan oranda arttığı görüldü. Bugün piyasanın işlem hacmi 72 milyon 916 bin 85 lirayı buldu.

Yarın İçin En Yüksek Fiyat 204,93 Lira Olarak Belirlendi

Gün öncesi piyasa yarın geçerli olacak elektrik fiyatlarını da bugünden belirledi. Buna göre bir megavat saatlik elektrik yarın en yüksek fiyatı saat 10’da kaydedecek. Bu saatte yapılan işlemlerin fiyatı 204 lira 93 kuruş olacak. Yapılan açıklamaya göre bir megavat saatlik elektriğin en düşük fiyatı 134 lira 99 kuruş olacak. Bu fiyat saat 03.00’da geçerli olacak.

Bir Megavat Saatlik Elektriğin Aritmetik Ortalama Fiyatı 181,82 Lira Oldu

Gün öncesi elektrik piyasasında bir megavat saatlik elektriğin aritmetik ortalamasına bakıldığında fiyatın 181 lira 82 kuruş olduğu görüldü. Yine bir megavat saatlik elektrik için hesaplanan ağırlıklı ortalama fiyatı 185 lira 37 kuruş seviyesinde kaydedildi.

Spot elektrik piyasasının bugünkü fiyatları ise en yüksek 201 lira 25 kuruş olarak işleme dahil edildi. En düşük fiyatsa 118 lira 70 kuruş oldu.