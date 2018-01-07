Liderlik Koltuğunda Yine Volkswagen!

2016 yılında birinciliği kaybeden Toyota, bu yıl da Volkswagen’in gerisinde kaldı. 2016 yılında en çok araç satan marka unvanını kaybeden Toyota, bu yıl da liderlik koltuğunu Volkswagen’e kaptırdı. Geçtiğimiz bir önceki yıl yani 2016 yılında en çok araç satan marka unvanını alan Volkswagen, bu yıl da koltuğunu kimseye kaptırmadı ve 2017’nin en çok otomobil satan markası oldu.

İki nokta arasındaki mesafenin yeni geliştirilen teknolojiler ile kısaltılması, otomotiv sektörünün en büyük yararlarından biri. Bu kapsamda 2016 yılında en çok otomobil satan marka olma unvanını Toyota’nın elinden alan Volkswagen, bu yıl da unvanını kimseye kaptırmadı. Verilen bilgilere göre ünlü Alman otomotiv devi Volkswagen, 2017 yılında toplam 10 milyon 700 bin araç satışı gerçekleştirdi.

Liderlik Koltuğundan Kalkmadı!

2016 yılında toplamda 10 milyon 300 bin adet araç sattığını duyuran otomobil devi, en yakın rakibi olan Toyota ile arasına 100 bin adetlik bir satış farkı atmıştı. 2016 yılında yakaladığı satış rakamıyla en çok otomobil satan marka unvanını alan Volkswagen, bu yıl da liderliğini korudu. Firma 2017 yılında 220 milyar Euro’nun üzerinde bir ciro rakamı yakaladı. Tabi ki bu rakama Volkswagen Group’un üst düzey markaları olan Audi ve Porsche’nin satış rakamları da dahil edildi.

Volkswagen, konu ile ilgili açıklamayı 17 Ocak 2018’de yapacağını duyurdu. Diğer taraftan ise en yakın rakibi olan Toyota, geçtiğimiz sene yani 2017’de toplamda 15 milyon 500 bin araç satışı yaptığını duyurmuştu.