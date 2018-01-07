Sakatat Fiyatlarında Artış! Şanlıurfa’da Ciğer Bulunamıyor!
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Sakatat Fiyatlarında Artış! Şanlıurfa’da Ciğer Bulunamıyor!


Sakatat Fiyatlarında Artış! Şanlıurfa’da Ciğer Bulunamıyor!
Sakatat Fiyatlarında Artış! Şanlıurfa’da Ciğer Bulunamıyor! Seda Polat - Tarih: 2018-01-07 Saat: 20:29:26
Anasayfa Eko Gündem Sakatat Fiyatlarında Artış! Şanlıurfa’da Ciğer Bulunamıyor!

Zengin yöresel mutfağı ve lezzeti yemekleri tanınan Şanlıurfa, Kebap Diyarı olarak da nitelendiriliyor. Şehirde hayvan kesimlerinin azalmasının ardından, kebap ustaları ve kasaplar ne yazık ki ciğer bulmakta büyük sıkıntı çekiyor.

Zengin yöresel mutfağı ve lezzeti yemekleri tanınan Şanlıurfa, Kebap Diyarı olarak da nitelendiriliyor. Şehirde hayvan kesimlerinin azalmasının ardından, kebap ustaları ve kasaplar ne yazık ki ciğer bulmakta büyük sıkıntı çekiyor.

Sakatat ve et tüketiminin oldukça yoğun olduğu şehirde, her gün nerdeyse 500-600 civarında küçükbaş hayvan kesiliyordu. İhtiyaç durumunda ise çevredeki illerden böbrek, ciğer ve yürek takviyeleri yapılıyordu.

Hayvan Kesiminin Azalması Sakatatı da Vurdu!

Son zamanlarda kentte hayvan kesiminin azalması ile birlikte sakatat fiyatlarında da artış yaşandı. Daha önceleri 20-25 liradan satılan sakatat, şimdilerde 30-35 liradan satışa sunuluyor. Kebap ustaları ve kasaplar özellikle şehirde fazlasıyla tüketilen ciğeri bulmakta büyük sıkıntı yaşıyor.

Kış aylarında kentteki hayvan kesiminin azaldığını dile getiren Abbas Tumbul, daha önceleri günlük 500-600 arasında hayvan kesimi yapıldığını, ancak şimdilerde bu rakamın 100-200 arasında düştüğünü söyledi. Daha önceleri kentte nerdeyse 2 ton ciğer bulunduğundan bahseden Başkan, şimdilerde şehirde bulunan ciğerin bu rakamın yarısından daha az olduğuna dikkat çekti. Kentte 3 ile 5 ton arasında ciğer tüketimi olduğundan bahseden Tumbul, daha önceleri Diyarbakır, Erzurum, Adıyaman ve Gaziantep gibi çevre illerden ciğer getirttiklerini dile getirirken, artık bu şehirlerde de kesim olmadığını ve ciğer bulamadıklarını belirtti. Bu yokluğun bir anda ciğer fiyatlarını arttırdığını söyleyen Tumbul, daha önceleri 20-25 lira arasında olan ciğer fiyatının şimdilerde 30-35 lira olduğuna dikkat çekti.

Bu ciğer yokluğu, porsiyonların fiyatlarına da yansıdı. Önceleri 10 liradan satılan ciğer porsiyonu şimdilerde 15 liradan satılıyor. 

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